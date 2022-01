नशे की हालत में रात 3 बजे SRK के घर में घुस गए थे Kapil Sharma, एक्टर ने कहा- '..तो क्या बेडरूम में आ जाओगे?'

Kapil Sharma: I'm Not Done Yet: कपिल शर्मा ने एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जिसे सुनकर शाहरुख खान के फैंस को गुस्सा आ सकता है.