कपिल शर्मा ने अंडरवियर में छुपा लिए सारे पैसे, इस बात का था डर

नई दिल्ली: अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अब धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ा रहे हैं. पहले वो कई कॉमेडी शोज में आया करते थे, लेकिन फिर बाद में वो खुद का शो लेकर आए और अब उनकी पहुंच नेटफ्लिक्स तक हो गई है. हाल ही में कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स के मंच पर अपना स्टैंडअप किया और इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

नेटफ्लिक्स के मंच पर कपिल

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का स्टैंड अप कॉमेडी शो I am not done yet नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गया है. शो में कपिल शर्मा ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्सों का खुलासा किया है. कपिल शर्मा ने बताया कि साल 2016 में किए विवादित ट्वीट से पहले क्या हुआ था. इसके अलावा वह किस तरह से रात के तीन बजे शाहरुख खान के घर पार्टी में बिन बुलाए पहुंच गए थे.

नशे में धुत शाहरुख के घर पहुंचे

कपिल शर्मा (Kapil Sharma netflix show) ने बताया कि एक बार उनकी कजिन उनके घर आईं थीं. उन्होंने शाहरुख खान का घर मन्नत दिखाने की गुजारिश की थी. कपिल के मुताबिक, 'मैं नशे में था और मैंने कजिन की इच्छा पूरी करने की ठानी. मैं आधी रात को शाहरुख के घर निकल पड़ा. उनके घर में पहुंचे तो पार्टी चल रही थी. मैंने दरवाजा खोला तो गौरी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थीं. वहीं, शाहरुख डांस कर रहे थे. मैं घबरा गया और उनके पास जाकर कहा, 'भाई माफ करिए. मेरी कजिन आपका घर देखना चाहती थी. गेट खुला था तो मैं आ गया. शाहरुख ने कहा, 'मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला होता तो भी आ जाते क्या?' हम खूब हंसे.'

अंडरवियर में छिपाए रुपए

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने बताया कि वह 1200 रुपए लेकर मुंबई आए थे. बकौल कपिल शर्मा, 'मैं उसमें 1200 रुपये लेकर मुंबई आया था. मैं मुंबई आया तो गरीब था स्टेशन पर सोया. मेरे साथ मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त भी थे. हमने बहुत सुना था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड है. ऐसे में डर के मारे मैंने अपने पैसे अंडरवियर में छुपा लिए थे. कपिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने ताड़ी पीनी शुरू कर दी थी. ताड़ी पीकर हमें ख्याल आया कि मुंबई मजदूरी ही कर सकते थे. जुहू बीच पर तेल मालिश का काम कर लेते.'

प्रधानमंत्री को किया ट्वीट

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने साल 2016 में शराब के नशे में विवादित ट्वीट किया था. कपिल शर्मा ने कहा, 'मैंने सोचा अगर ये कुक तीन पेग पीने के बाद अपने बॉस के साथ खुल सकता है, मैं भी अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो जाता हूं, मैंने ट्वीट कर दिया. उसके बाद जो उनके समर्थकों ने जो मुझे प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता. हालांकि, इस बात की तारीफ किसी ने नहीं करी कि आठ ड्रिंक पीने के बाद मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की. टैलेंट की कोई कदर नहीं है.'

