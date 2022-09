Kapil Sharma ने पत्नी को लेकर किया ऐसा मजाक, सुनकर गिन्नी होंगी खुश या खफा इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा

Kapil Sharma New Joke on Marriage: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma show) के नए सीजन के साथ वापस आ गए हैं. हाल ही में शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें कपिल (Kapil Sharma) शादी के बारे में बात कर रहे हैं. कपिल बताते हैं कि शादी के बाद एक आदमी की लाइफ कैसे बदलती है. आपको बता दें कि हाल ही में सोनी चैनल (Sony TV) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है.

कपिल ने शादी को लेकर कही ये बात

कपिल शर्मा वीडियो में कहते हैं कि- 'जब आपकी लाइफ में वाइफ आती है उसके बाद ही तारकी होती है'. इसके बाद कपिल आगे कहते हैं कि कुंवारे लोगों के कपड़े तब तक कुर्सी पर ही पड़े रहते हैं जब तक कि कुर्सी बीन बैग न बन जाए. कपिल आगे कहते हैं कि अनमैरिड लोग शादी से पहले राजेश खन्ना की तरह बाइक चलाते हैं. खैर, कपिल शर्मा कई बार अपनी कामयाबी का श्रेय पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginny Chatrath) को दे चुके हैं. उन्होंने साल 2018 में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ के साथ शादी की थी.

गिन्नी से बेहद प्यार करते हैं कपिल

कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma show) के अलावा जल्द ही कपिल कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई देंगे. वो अपनी अगली फिल्म में फूड डिलीवरी बॉय की भूमिका निभा रहे हैं. नंदिता दास के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म का हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था . इसके अलावा फिल्म को अगले महीने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जाएगा.

