विवेक अग्निहोत्री के आरोपों पर कपिल शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

नई दिल्ली: मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने हाल ही में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) पर गंभीर आरोप लगाए थे. डायरेक्टर ने दावा किया था कि कपिल (Kapil Sharma) ने उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को प्रमोट करने से मना कर दिया है क्योंकि उसमें कोई कमर्शियल स्टारकास्ट नहीं है. इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर कपिल के खिलाफ #BoycottKapilSharma ट्रेंड शुरू हो गया था. हालांकि, अब कपिल शर्मा ने इन अरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और करारा जवाब दिया है.

कपिल शर्मा ने दिया करारा जवाब

दरअसल, एक यूजर ने कपिल शर्मा से पूछा, 'कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने से क्यों घबरा गए कपिल? किस बात का डर था, जो विवेक अग्निहोत्री और उनकी फिल्म की सुप्रतिष्ठित स्टारकास्ट को अपने शो पर आने का न्योता नहीं दिया.' इस ट्वीट पर कपिल ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात यह सच नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी एकतरफा कहानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए.

यह सच नहीं है rathore साहब आपने पूछा इसलिए बता दिया, बाक़ी जिन्होंने सच मान ही लिया उनको explanation देने का क्या फ़ायदा. Just a suggestion as a experienced social media user:- never believe in one sided story in today’s social media world dhanyawaad https://t.co/pJxmf0JlN5 — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) March 10, 2022

'एकतरफा कहानी पर भरोसा मत कीजिए'

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने जवाब देते हुए लिखा, 'यह सच नहीं है राठौड़ साहब, आपने पूछा इसलिए बता दिया. बाकी जिन्होंने सच मान ही लिया है, उन्हें एक्सप्लेनेशन देने का क्या फायदा. एक अनुभवी सोशल मीडिया यूजर होने के नाते आपको सुझाव दे रहा हूं. आज के सोशल मीडिया की दुनिया में कभी भी एकतरफा कहानी पर विश्वास मत कीजिएगा. धन्यवाद.

I don’t get to decide who should be invited on @KapilSharmaK9 show. It’s his and his producers choice whom he wants to invite. As far as Bollywood is concerned, I’d say what once Mr. Bachchan was quoted saying about Gandhis: वो राजा हैं हम रंक… https://t.co/la8y9FhB6l — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 7, 2022

क्या है पूरा मामला?

कुछ समय पहले एक यूजर ने ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) को टैग करते हुए पूछा था, 'विवेक सर, इस फिल्म को कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करने की जरूरत है. आपने सबका सहयोग किया है. प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें. हम सब मिथुन दा अनुपम खेर को एक साथ देखना चाहते हैं. धन्यवाद!' इस ट्वीट पर विवेक (Vivek Agnihotri) ने जबाव देते हुए लिखा, 'मैं ये फैसला नहीं ले सकता कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाना चाहिए. ये पूरी तरह से कपिल शर्मा और उनके मेकर्स पर डिपेंड करता है. जहां तक बॉलीवुड की बात है तो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के लिए कहा था- वो राजा हैं हम रंक'.

कपिल ने प्रमोट करने से किया मना?

इससे पहले भी विवेक (Vivek Agnihotri) ने एक ट्वीट कर बताया था कि वह खुद कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो के बहुत बड़े फैन हैं लेकिन उन्हें शो में बुलाने से मना कर दिया गया है. उन्होंने लिखा, 'मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने हमें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया गया है क्योंकि हमारी फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है. बॉलीवुड में नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों को कोई नहीं पूछता है'.

