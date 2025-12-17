हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देगा कपिल शर्मा का ये चौथा सीजन, निक को लेकर कॉमेडियन ने पूछा ऐसा सवाल, जबाव जान हो गए सुन्न

The Great India Kapil Sharma Show सीजन 4 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इस शो का एक प्रोमो भी सामने आ गया है जिसमें कपिल शर्मा प्रियंका चोपड़ा संग खूब मस्ती करते दिख रहे हैं.
Kapil Sharma Promo Priyanka Chopra: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' सीजन 4 को लेकर एक बार फिर से फैंस का मनोरंजन करने लौट रहे हैं. इस बार कपिल के शो की पहली मेहमान बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा है. कॉमेडियन ने इस शो का पहला प्रोमो आउट कर दिया है जिसमें कपिल प्रियंका चोपड़ा के साथ शो में मस्ती मजाक करते नजर आए. 1 मिनट 48 सेकेंड का ये प्रोमो इतना धमाकेदार है कि आप शुरुआत से लेकर आखिर तक लोटपोट हो जाएंगे.
प्रियंका की अंग्रेजी सुन कपिल के उड़े होश
इस प्रोमो में कपिल शर्मा प्रियंका चोपड़ा को बतौर मेहमान शो में इनवाइट करते नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस इस मौके पर ऑफ व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर जाती हैं. एक्ट्रेस का ये लुक इतना किलर लग रहा है कि हर कोई उनके इस स्टाइल का मुरीद हो गया. इस दौरान कपिल प्रियंका के सामने अंग्रेजी में बात करते हैं. तभी प्रियंका कहती हैं कि तुम तो बहुत अंग्रेजी में बात कर रहे हो. इस पर कपिल कहते हैं कि आप भी बात करिए. प्रियंका की अंग्रेजी सुन कपिल के होश उड़ जाते हैं. वो कहते हैं कि ये वाली अंग्रेजी अभी तक भारत नहीं आई है. ये सुनकर प्रियंका और शो में मौजूद दर्शक जोर जोर से हंसने लगते हैं.
20 दिसंबर को होगा स्ट्रीम
इस दौरान कपिल प्रियंका से पूछते हैं कि आपकी निक से मुलाकात कहां पर हुई थी? क्या किसी कबूतर से संदेश आया था. इस पर प्रियंका कहती हैं कि कबूतर से तो नहीं लेकिन, ट्विटर की जो चिड़िया है उससे जरूर आया था. तभी कपिल कहते हैं कि हम भी है लेकिन हमारे ऊपर तो वहां से केस आते हैं. ये सुनकर प्रियंका की हंसी छूट जाती है और कपिल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते. कपिल शर्मा के इस शो में कुछ नए किरदार भी लोगों का एंटरटेनमेंट करते नजर आए. इस शो का प्रोमो कपिल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है. ये शो नेटफ्लिक्स पर 20 दिसंबर से स्ट्रीम होगा.
