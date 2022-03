ट्विटर यूजर ने कहा- राज्य सभा टिकट के लिए पंजाब CM को मक्खन लगा रहे कपिल शर्मा, कॉमेडियन ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) आए दिन किसी ना किसी विवाद में फंस ही जाते हैं. एक बार फिर उन्हें एक ट्वीट की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बारे में उन्होंने खुद सफाई दी है. पंजाब को हाल ही में भगवंत मान (Bhagwant Mann) के रूप में नया मुख्यमंत्री मिला है और कपिल भी पंजाब से हैं. लिहाजा, नए सीएम की तारीफ में कपिल शर्मा ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद वो ट्रोल होने लगे.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने ट्विटर पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की ऐंटी करप्शन हेल्पलाइन की तारीफ की थी. उन्होंने लिखा था, पाजी आप पर गर्व है. दरअसल भगवंत मान भी कॉमेडियन और एक्टर रह चुके हैं. इस ट्वीट पर एक शख्स ने उनको ट्रोल किया. उस शख्स ने कहा था कि वह राज्य सभा जाने के लिए भगवंत मान को मक्खन लगा रहे हैं. इस पर अब कपिल शर्मा ने ट्रोलिंग करने शख्स का ट्वीट रीट्वीट करते हुए जवाब दिया है.

so proud of you paji https://t.co/OO7m8V9zps

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) March 23, 2022