करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का हुआ ब्रेकअप! डेटिंग ऐप पर नए प्यार की तलाश में एक्टर? प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वायरल
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का हुआ ब्रेकअप! डेटिंग ऐप पर नए प्यार की तलाश में एक्टर? प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वायरल

Karan Kundrra on Dating Profile: टीवी एक्टर करण कुंद्रा बीते कई सालों से तेजस्वी प्रकाश के संग रिलेशनशिप में हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर डेटिंग ऐप बंबल पर एक्टर की प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. इस प्रोफाइल को देख फैंस हैरान हैं और सोच में पड़ गए हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 20, 2025, 05:17 PM IST
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश

Karan Kundrra on Dating Profile: टीवी इंडस्ट्री का फेमस कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को एक साथ फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फैंस को इस क्यूट कपल की शादी का इंतजार है. इसी बीच फैंस को कुछ ऐसा सबूत मिल गया है जिसे देख सबके होश उड़ गए हैं. हाल ही में करण कुंद्रा की प्रोफाइल एक डेटिंग ऐप पर दिखी. जिसे देखने के बाद फैंस ने उन पर सवालों की बारिश कर दी कि आखिर करण डेटिंग ऐप पर क्या कर रहे हैं. 

करण कुंद्रा की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट वायरल 
दरअसल, डेटिंग ऐप पर बम्बल पर एक्टर करण कुंद्रा की प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें करण बेज रंग की टी-शर्ट और जींस में नजर आ रहे हैं. इस प्रोफाइल में उनकी उम्र 40 साल लिखी हुई है. करण के इस अकाउंट को देख फैंस हक्के बक्के रह गए हैं. हालांकि अब इस पर एक्टर ने फाइनली अपना रिएक्शन दे दिया है. 

वायरल स्क्रीनशॉट पर करण ने किया खुलासा 
हाल ही में करण कुंद्रा ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से खास बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा कि 'वो कोई अकाउंट नहीं है, वो बस नफरत करने वालों के लिए एक टॉपिक है. ये स्क्रीनशॉट बीते 3-4 साल पुराना घूम रहा है और उसमें कुछ भी नया नहीं है. ये हर 6-8 महीने में फिर वायरल होने लग जाता है और फैंस उन्हें अक्सर ये स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मुझे पता भी नहीं कहां है कल्याण'
करण कुंद्रा ने आगे बताया कि 'सोशल मीडिया डेटिंग ऐप बम्बल प्रोफाइल में जो लोकेशन लिखी है वो कल्याण की है, लेकिन वो अपने पिता और बहनों के साथ पंजाब में समय बिता रहे हैं.' उन्होंने कहा सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं है कि कल्याण कहां पर है? वहीं करण कुंद्रा ने आगे बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी और वो इस प्रोफाइल के वायरल होने के बाद काफी हंसे और हंसी रोक ही नहीं पाए. उन्होंने बताया कि ये कुछ नया नहीं है. 

बता दें कि करण कुंद्रा जब एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को डेट कर रहे थे, तब वो बम्बल के ब्रांड एम्बेसडर थे. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

