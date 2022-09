Tejasswi Prakash Goa Home: तेजस्वी के घर खरीदने पर क्यों करण कुंद्रा को देनी पड़ी सफाई, ट्वीट कर कह डाली ये बात!

Karan Kundrra Latest News: तेजस्वी प्रकाश ने अपने करियर में अब तक काफी किया है. कई पॉपुलर सीरियल के अलावा वो बिग बॉस (Bigg Boss) जैसे बड़े रियलिटी शो की विनर बनीं और अब नागिन बनकर हर दिल पर छाई हुई हैं. इस वक्त वो टीवी की महंगी एक्ट्रेस में से एक हैं. महज 29 साल की उम्र में ही तेजस्वी काफी शोहरत देख रही हैं. हाल ही में तेजस्वी ने गोवा में घर खरीदकर सभी को हैरान कर दिया. करण कुंद्रा (Karan Kundrra) ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर दी थी. एक पोस्ट में तेजस्वी अपने नए घर में पूजा करती दिख रही थीं. वहीं इस पल के लिए करण कुंद्रा ने भी खुशी जाहिर की थी. वहीं खबरें ये भी हैं कि ये घर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) ने मिलकर खरीदा है.

सोशल मीडिया पर छाई है खबर

जैसे ही तेजस्वी प्रकाश के गोवा में घर लेने की खबर आई तो सभी को लगा कि करण और तेजस्वी ने मिलकर इस हॉलीडे होम को खरीदा है. दोनों ने ही इस प्रॉपर्टी में इनवेस्ट किया है. लेकिन अब खुद करण ने इस पर सफाई दी है और क्लियर कर दिया है कि वो नहीं बल्कि सिर्फ तेजस्वी ने येघर खरीदा है. ट्विटर पर एक फैन को रिप्लाई करते हुए करण ने लिखा- नहीं स्वीटी...तेजस्वी ने खरीदा है. सिर्फ अभी नहीं, वो हमेशा ही मुझसे आग रही हैं मेरे पीछे नहीं...और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए.

Nope sweetie.. Tejasswi did.. it’s not the Middle Ages you know.. she walks ahead of me not behind me.. you should try it too

— Karan Kundrra (@kkundrra) September 23, 2022