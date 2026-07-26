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करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश की शादी तय? समंदर के अंदर पानी में गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज; VIDEO ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Karan Kundrra Proposed Tejasswi Prakash: टीवी के फेवरेट कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का मॉरीशस वेकेशन इन दिनों काफी चर्चा में है. एक्टर ने स्कूबा डाइविंग के दौरान समंदर के अंदर गर्लफ्रेंड तेजस्वी को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:47 PM IST
करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश की शादी तय? समंदर के अंदर पानी में गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज; VIDEO ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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