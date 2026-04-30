Advertisement
trendingNow13199064
Hindi Newsटीवीकरण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश ने गुपचुप रचाई शादी? वायरल वीडियो से मची हलचल, फैंस एक्साइटेड

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश ने गुपचुप रचाई शादी? वायरल वीडियो से मची हलचल, फैंस एक्साइटेड

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं. सोशल मीडिया पर कपल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इंटरनेट पर हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर सच क्या है?

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 30, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश वायरल वीडियो
करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश वायरल वीडियो

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash: टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल्स में से एक करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश हैं. इस कपल को इन दिनों रियलिटी कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' में एक साथ देखा जा रहा है. फैंस इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते लंबे समय से कपल की शादी की अफवाहें सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच 'लाफ्टर शेफ्स 3' के सेट से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने फैंस के दिलों में एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन पैदा कर दी है. काफी समय से दोनों की शादी को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन अब एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

वीडियो ने मचाया तहलका

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ क्रू मेंबर्स बड़े से बैनर के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस बैनर पर लिखा है- 'करण और तेजा को जिंदगी की नई शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं.' बताया जा रहा है कि यह वीडियो शो 'लाफ्टर शेफ्स' के सेट का है. इस एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जिस अकाउंट से इसे शेयर किया गया था, वहां से बाद में इसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था.

कपल ने की गुपचुप शादी?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद करण और तेजस्वी ने गुपचुप शादी कर ली है. इससे पहले भी आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों ने 'सीक्रेट मैरिज' कर ली है. इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. वीडियो में 'लाफ्टर शेफ्स 3' की पूरी कास्ट दिखाई दे रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी

बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' से शुरू हुई थी. शो के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. यह कपल अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करता रहता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस को करना होगा इंतजार

हालांकि, अफवाहों पर विराम लग गया है, लेकिन यह तय है कि करण और तेजस्वी की जोड़ी को लेकर फैंस उनसे बेहद प्यार करते हैं. फिलहाल, जब तक कपल की तरफ से खुद आधिकारिक ऐलान नहीं होता, फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Karan KundrraTejasswi Prakash

Trending news

Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
labour day
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
operation sindoor news
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
Maharashtra
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार