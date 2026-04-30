करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश ने गुपचुप रचाई शादी? वायरल वीडियो से मची हलचल, फैंस एक्साइटेड

Karan Kundrra-Tejasswi Prakash: टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल्स में से एक करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश हैं. इस कपल को इन दिनों रियलिटी कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' में एक साथ देखा जा रहा है. फैंस इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते लंबे समय से कपल की शादी की अफवाहें सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसी बीच 'लाफ्टर शेफ्स 3' के सेट से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने फैंस के दिलों में एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन पैदा कर दी है. काफी समय से दोनों की शादी को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं, लेकिन अब एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

वीडियो ने मचाया तहलका

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ क्रू मेंबर्स बड़े से बैनर के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस बैनर पर लिखा है- 'करण और तेजा को जिंदगी की नई शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं.' बताया जा रहा है कि यह वीडियो शो 'लाफ्टर शेफ्स' के सेट का है. इस एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जिस अकाउंट से इसे शेयर किया गया था, वहां से बाद में इसे डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो चुका था.

कपल ने की गुपचुप शादी?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद करण और तेजस्वी ने गुपचुप शादी कर ली है. इससे पहले भी आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों ने 'सीक्रेट मैरिज' कर ली है. इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. वीडियो में 'लाफ्टर शेफ्स 3' की पूरी कास्ट दिखाई दे रही है.

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी

बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' से शुरू हुई थी. शो के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. यह कपल अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करता रहता है.

फैंस को करना होगा इंतजार

हालांकि, अफवाहों पर विराम लग गया है, लेकिन यह तय है कि करण और तेजस्वी की जोड़ी को लेकर फैंस उनसे बेहद प्यार करते हैं. फिलहाल, जब तक कपल की तरफ से खुद आधिकारिक ऐलान नहीं होता, फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा.