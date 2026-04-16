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Hindi Newsटीवीकरण-तेजस्वी ने कर ली ‘सीक्रेट मैरिज’? सुनते ही फैंस के उड़ गए तोते, बोले- ‘बताना जरूरी नहीं समझा या...’

करण-तेजस्वी ने कर ली ‘सीक्रेट मैरिज’? सुनते ही फैंस के उड़ गए तोते, बोले- ‘बताना जरूरी नहीं समझा या...’

Karan Kundrra Tejasswi Prakash: करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडियो पर दोनों की ‘सीक्रेट मैरिज’ का दावा किया जा रहा है. फैंस ये जानने को बेताब हैं आखिर क्या है? सोशल मीडिया पर मचे इस कन्फ्यूजन के बीच फैंस सच जानना चाहते हैं. क्या वाकई दोनों ने छुपकर शादी की है या ये सिर्फ अफवाह है?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:58 AM IST
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Karan Kundrra Tejasswi Prakash Marriage Truth
Karan Kundrra Tejasswi Prakash Marriage Truth

Karan Kundrra Tejasswi Prakash Marriage Truth: पिछले काफी समय से टीवी के जाने-माने कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी को लेकर खबरें आ रही हैं. सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट गलियारों तक, हर जगह इनकी शादी को लेकर चर्चा होती रहती है. हालांकि, दोनों ही सितारे कई बार इन अफवाहों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में एक नई रिपोर्ट ने फिर से इस चर्चा को हवा दे दी है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों ने चुपचाप शादी कर ली है. 

इस खबर के सामने आने के बाद फैंस के बीच एक बार फिर दोनों की शादी को लेकर हलचल मच गई है. एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, करण और तेजस्वी ने ‘सीक्रेट मैरिड’ कर ली है. ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर एक्स पर काफी ट्रेंड कर रही है. रिपोर्ट में एक इनसाइडर के हवाले से कहा गया कि जो भी चर्चा चल रही है, वो ‘सच’ है. इसी वजह से फैंस भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर सच क्या है. कुछ लोग इन खबरों को सच मान रहे हैं, तो तो कुछ लोगों का कहना है ये भी बाकी खबरों की तरह अफवाह है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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गलत हैं ‘सीक्रेट मैरिड’ के सभी दावे 

जब इस बारे में करण कुंद्रा से बात की गई तो उन्होंने इन अफवाहों को गलत बताया. उन्होंने कहा, ‘2-4 महीने से चल रहा है ये, कहीं से स्क्रीनशॉट निकाल के कुछ किया हुआ है, मेरे पास पहले भी आया था ये’. करण के इस बयान से साफ हो गया कि वे इन अफवाहों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है और पहले भी ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं. यानी फिलहाल शादी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. वहीं, तेजस्वी ने भी अपनी शादी पर खुलकर बात करते हुए कहा था, ‘ये सब जल्दी नहीं होने वाला’. 

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अभी नहीं शादी का कोई प्लान 

यानी अभी शादी का कोई प्लान नहीं है. तेजस्वी ने ये भी बताया कि वो और करण इस समय अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. दोनों फिलहाल ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ में साथ नजर आ रहे हैं. शो के दौरान साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर तेजस्वी ने कहा कि वो करण से बहुत कुछ सीखती हैं और ये उनके लिए एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस है. करण और तेजस्वी की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है. दोनों की मुलाकात ‘बिग बॉस’ के घर में हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे-धीरे ये रिश्ता गहराता गया. 

‘बिग बॉस’ के घर में हुई थी मुलाकात

शो के दौरान उनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई. फैंस ने उन्हें खूब सपोर्ट किया और देखते ही देखते ये जोड़ी शो की सबसे चर्चित जोड़ियों में शामिल हो गई. वहीं से उनके रिश्ते की असली शुरुआत मानी जाती है. शो खत्म होने के बाद भी करण और तेजस्वी का रिश्ता कायम रहा. दोनों ने खुलकर अपने प्यार को स्वीकार किया और साथ में कई जगह नजर आने लगे. कभी इवेंट्स में, कभी वेकेशन पर, तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट्स में, दोनों की बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है. फैंस ने भी इस जोड़ी को खूब प्यार दिया और उन्हें ‘तेजरन’ नाम दिया. 

5 साल से एक-दूसरे को कर रहे डेट 

आज उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है. करीब 5 साल से साथ रहने के बावजूद करण और तेजस्वी ने अपने रिश्ते को बहुत संतुलित तरीके से संभाला है. दोनों ही अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए समय निकालना नहीं भूलते. वे अक्सर कहते हैं कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उनकी दोस्ती और आपसी समझ है. यही वजह है कि इतनी अफवाहों के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है. फिलहाल शादी की खबरें सिर्फ अफवाह लगती हैं और दोनों अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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