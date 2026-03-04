होली के दिन मशहूर एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता ने दुनिया को कहा अलविदा, लिखा दर्दभरा पोस्ट

Karanvir Bohra Father Passed Away: टीवी एक्टर करणवीर बोहरा के पिता और फेमस प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर ने होली पर फैंस के साथ यह दुखद खबर शेयर की और सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया.
Karanvir Bohra Father Passed Away: आज दुनियाभर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी बीच टीवी इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आ रही है. टीवी के मशहूर एक्टर करणवीर बोहरा के परिवार पर होली के दिन दुखों का पहाड़ टूट गया है. एक्टर के पिता और फेमस प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा का निधन हो गया है.
एक्टर करणवीर बोहरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पिता महेंद्र बहरा से जुड़ी कई यादों को जोड़ा है. उन्होंने लिखा 'लव यू, डैड. मैं आपको शब्दों से ज्यादा मिस करूंगा. जिस किसी ने भी अपने माता-पिता को खोया है, वह जानता है कि यह कैसा दर्द छोड़ जाता है. लेकिन इस दर्द में भी, मुझे यह जानकर शांति मिलती है कि आपने एक पूरी खूबसूरत जिंदगी जी. आप हमें वैसे ही छोड़कर गए जैसे आप हमेशा से चाहते थे. आप कहते थे कि आप इस दुनिया को अपने जूते पहने हुए छोड़ना चाहते हैं और आप बिल्कुल वैसे ही मजबूत-इज्जतदार गए.
उन्होंने आगे लिखा 'आपने दीदी और मुझे वह सब कुछ सिखाया जो सच में मायने रखता है. उम्मीद बनाए रखना चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, गिरने पर वापस उछलना. एनर्जी, पैशन, पॉजिटिविटी के साथ जीना, कभी हार न मानना, आपका जज्बा अजेय था और आपने यह पक्का किया कि वह जज्बा मुझमें भी जिंदा रहे. आपने मुझे सपने देखना सिखाया, एक प्रोड्यूसर का एक्टर बनना, अपना शॉट पूरा किए बिना कभी सेट नहीं छोड़ना, आपने मुझे कुछ बनाना सिखाया, आपने मुझे दयालु बनना सिखाया, आपने मुझे खुद को स्टाइल और ग्रेस के साथ पेश करना सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे आप करते थे. सिर्फ हमारे कपड़े पहनने के तरीके में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ हमारे बर्ताव में भी. हर एक इंसान जो आपके बारे में बोलता है, वही कहता है. वह कितना अच्छा इंसान था।और वे सही हैं. आप एक अनोखी आत्मा थे.
एक्टर ने आगे लिखा दीदी और मुझे बहुत गर्व है और हम धन्य हैं. हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि मैं आपका बेटा और वह आपकी बेटी के रूप में पैदा हुईं. पापा, मेरी जान, मेरा दिल तुझपे हमेशा कुर्बान और अब आप अपना अगला सफर जारी रखें, यह जानते हुए कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा.
