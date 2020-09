करणवीर बोहरा ने इस एक्टर को बताया Dead, जवाब आया- 'मैं जिंदा हूं, आई एम नॉट डेड'

नई दिल्ली: टीवी एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) ने आत्महत्या की रोकथाम के लिए हाल ही में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मुहिम की शुरुआत की है. एक्टर ने ट्वीट कर अपनी इस पहल के बारे में फैंस को जानकारी दी, लेकिन इस दौरान करणवीर ने एक बड़ी गलती कर दी. जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं. करणवीर बोहरा ने एक पोस्ट में दिवंगत टीवी एक्टर कुशल पंजाबी (Kushal Punjabi) के बजाय गलती से कुशल टंडन (Kushal Tandon) को टैग कर दिया.

करणवीर बोहरा से हुई ये बड़ी गलती

बता दें कि कुशल पंजाबी ने 27 दिसंबर को अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी जिससे पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री सदमे में आ गई. कुशल पंजाबी की जगह कुशल टंडन को करणवीर ने गलती से टैग कर दिया, जिसपर कुशल टंडन ने जवाब दिया है. उन्होंने करणवीर बोहरा को टैग करते हुए लिखा, 'मैं जिंदा हूं, आई एम नॉट डेड.'

करणवीर बोहरा ने मांगी झटपट माफी

कुशल टंडन का ट्वीट देख करणवीर बोहरा ने देर ना करते हुए उनसे माफी मांगी. एक्टर ने लिखा, 'सॉरी, सॉरी भाई, ये लिखने में गलती हो गई. मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूं और तुम ये जानते हो.' करण के इस माफीनामे के बाद भी उनके दोस्तों ने उनकी टांग खीचनी बंद नहीं की. अर्जुन बिजलानी ने भी लगातार उनकी गलती बताते हुए लिखा, 'तुम्हारा मतलब था कुशल पंजाबी.' इसपर करणवीर ने चिढ़ते हुए लिखा, 'कमीनो अर्जुन बिजलानी, कुशल पंजाबी, बक्श दो मुझे. मैंने कहा ना सॉरी. ये सिर्फ गलती से लिख गया था.'

Sorry sorry bro, it was a typo...I love you too and you know that

That @nikitindheer is the chingari, I'm sure he sent it to you https://t.co/490goYvabR

— Karanvir Bohra (@KVBohra) September 10, 2020