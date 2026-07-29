करिश्मा तन्ना बनीं मां, गुरु पूर्णिमा के दिन घर आया नन्हा मेहमान; इंस्टाग्राम पर शेयर की गुड न्यूज

Karishma Tanna Baby Boy: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने हाल ही में फैंस को गुड न्यूज दी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन नन्हें बेटे को जन्म दिया है. पोस्ट देखने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठा है और कपल को ढेर सारी बधाइयां दे रहा है.
करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा ने माता-पिता बनने के बाद ये खुशखबरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस को दी है. एक्ट्रेस आज 29 जुलाई को मां बन चुकी हैं. कपल ने बताया कि उनका बेटा हुआ है और उनके लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है. इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स काफी खुश हैं और एक्ट्रेस को मां बनने पर ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.
कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन जन्म हुआ. हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे बीच है. 29 जुलाई 2026. नन्हे मेहमान हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है. करिश्मा और वरुण.' इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक भर-भरकर कमेंट्स कर रहे हैं और कपल को ढेर सारी बधाई देने में लगे हुए हैं. गौरतलब है कि करिश्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थी. इस पोस्ट पर भी फैंस ने अपना प्यार लुटाया था.
कपल ने चार दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना मैटरनिटी फोटोशूट भी शेयर किया था, जिसमें कपल बेहद रोमांटिक मूड में नजर आ रहा था. इस फोटोशूट को फैंस ने काफी पसंद किया था. तस्वीर में पति वरुण बंगेरा पत्नी करिश्मा के बेबी बंप पर किस करते नजर आ रहे थे.
बता दें कि करिश्मा तन्ना अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा छाई रही थीं. उन्होंने एक से बढ़कर एक अपने बेबी बंप के साथ फोटोशूट करवाए थे. अब ये सफर कपल की जिंदगी में नई शुरुआत लेकर आया है. एक्ट्रेस को गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर मां बनने का खास सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी कपल ने खुद फैंस को दी है.