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करिश्मा तन्ना बनीं मां, गुरु पूर्णिमा के दिन घर आया नन्हा मेहमान; इंस्टाग्राम पर शेयर की गुड न्यूज

Karishma Tanna Baby Boy: टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने गुरु पूर्णिमा के दिन बेबी बॉय को जन्म दिया है. करिश्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है. आइए पोस्ट पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 29, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:44 PM IST
करिश्मा तन्ना बनीं मां, गुरु पूर्णिमा के दिन घर आया नन्हा मेहमान; इंस्टाग्राम पर शेयर की गुड न्यूज
Image Credit: करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा बने माता-पिता

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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