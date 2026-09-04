जन्माष्टमी के खास मौके पर करिश्मा तन्ना ने रिवील किया अपने बेटे का नाम, बेहद खास है इसका मतलब

Karishma Tanna Reveals Sons Name On Janmashtami: टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने पति वरुण बंगेरा के साथ अपने पहले बच्चे, बेटे का स्वागत करने के कुछ दिनों बाद आखिरकार सोशल मीडिया पर उसके नाम का खुलासा कर दिया है. एक्ट्रेस ने अपने बेटे के नाम को जगजाहिर करने के लिए जन्माष्टमी 2026 के पावन दिन को चुना और सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा पोस्ट शेयर किया.
करिश्मा तन्ना ने शुक्रवार, 4 सितंबर को जन्माष्टमी के खास दिन पर अपने फैंस के साथ खुशखबरी शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम 'वेद तन्ना बंगेरा' (Ved Tanna Bangera) रखा है. यह नाम संस्कृत मूल का है, जिसका हिंदी में अर्थ पवित्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता और प्रकाश होता है.
अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में करिश्मा तन्ना ने लिखा, 'जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा के आशीर्वाद के साथ हम प्यार से अपने छोटे से चमत्कार का परिचय कराते हैं... वेद तन्ना बंगेरा. एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है पवित्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता और प्रकाश. हमारे पूरे प्यार के साथ करिश्मा और वरुण.'
करिश्मा और वरुण ने इस साल गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर अपने बेटे का स्वागत किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें लिखा था, 'यह एक लड़का है. करिश्मा और वरुण. हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद 29 जुलाई 2026.' इस पोस्ट को शेयर करते हुए करिश्मा ने लिखा था, 'गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन पर जन्म हुआ. हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद यहां 29 जुलाई 2026 को आया है. हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, नन्हे बच्चे. करिश्मा और वरुण.' कपल ने इस साल अप्रैल में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी और बताया था कि वे अगस्त 2026 में अपने बच्चे का स्वागत करने वाले हैं, लेकिन बच्चे का जन्म 29 जुलाई को ही हो गया.
एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा की पहली मुलाकात न्यू ईयर ईव (New Year's Eve) पर हुई थी. इसके बाद साल 2021 में दुबई में वरुण ने करिश्मा को एक स्काईडाइविंग ट्रिप के दौरान सरप्राइज देकर प्रपोज किया और दोनों की सगाई हो गई. बाद में इस कपल ने 5 फरवरी 2022 को मुंबई में बीच साइड आयोजित समारोह में शादी कर ली, जिसमें गुजराती और दक्षिण भारतीय दोनों रीति-रिवाजों का पालन किया गया था.
करिश्मा अपनी पूरी प्रेग्नेंसी और अब मां बनने के बाद के सफर को लगातार सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर रही हैं. इससे पहले मई के महीने में कपल ने पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली में गोद भराई की रस्म भी मनाई थी. इस रस्म के दौरान करिश्मा पारंपरिक आभूषणों से सजी एक बेहद खूबसूरत सुनहरी सिल्क की साड़ी पहने नजर आई थीं, जिसकी झलकियां उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.