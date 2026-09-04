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जन्माष्टमी के खास मौके पर करिश्मा तन्ना ने रिवील किया अपने बेटे का नाम, बेहद खास है इसका मतलब

Karishma Tanna Reveals Sons Name On Janmashtami: टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और पति वरुण बंगेरा ने जन्माष्टमी के खास मौके पर अपने बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं कपल ने अपने बेटे का क्या नाम रखा और इसका क्या अर्थ है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 04, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:32 PM IST
जन्माष्टमी के खास मौके पर करिश्मा तन्ना ने रिवील किया अपने बेटे का नाम, बेहद खास है इसका मतलब
Image Credit: जन्माष्टमी पर करिश्मा तन्ना ने खोला बेटे के नाम का राज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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