KBC 17: 7 लाख 50 हजार के लिए था ये आसान सवाल, जवाब देने से चूकीं कंटेस्टेंट, आपको पता है?

टीवी का पापुलर शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन 11 अगस्त से शुरू हो चुका है. यह शो लोगों का ज्ञान बढ़ाने के साथ-साथ कंटेस्टेंट्स को लखपति और करोड़पति भी बना रहा है. केबीसी के मंच पर होस्ट अमिताभ बच्चन दुनियाभर से जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों की पोटली लेकर आ गए हैं. हाल ही में मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया है. हालिया एपिसोड में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब वो दो लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के बावजूद नहीं दे पाईं.

5 लाख रुपये की जीती प्राइज मनी

दरअसल, केबीसी 17 के चौथे एपिसोड में असल से ताल्लुक रखने वालीं कल्याणी आईं जिन्होंने अपने ज्ञान के दम पर 5 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की. उन्होंने 7 सवालों के सही जवाब देकर 5 लाख रुपये की प्राइज मनी हासिल कर ली थी. 5 लाख के लिए अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा था, "लगातार 16 सालों तक भुवनेश्वरी कुमारी ने किस खेल में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है?" कल्याणी ने ऑप्शन सी (स्क्वाश) चुनकर 5 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की.

7.5 लाख के सवाल पर अटकी कंटेस्टेंट

7 सवालों के सही जवाब देने के बाद आया अगला पड़ाव जिसमें अमिताभ बच्चन ने कल्याणी से 7.5 लाख रुपये का 8वां सवाल पूछा. सवाल था - तुर्कमेनिस्तान में ‘नर्क का द्वार’ उपनाम वाले एक गैस क्रेटर का स्थानीय नाम क्या है, जहां लगभग आधी सदी से लगातार आग जल रही है?

ऑप्शंस

A - दोजख

B - जहन्नम

C - कुआं

D - दरवाजा

दो लाइफलाइन भी नहीं कर पाया मदद

कल्याणी को इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन उनके पास दो लाइफलाइन थी जो शायद उनके लिए फायदा का सौदा हो सकता था. क्या आपको पता है इसका सही जवाब. वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी दरवाजा था. कल्याणी शो से 5 लाख रुपये की प्राइज मनी के साथ घर लौटीं.