KBC 17 का वो 14वां सवाल.. जिसका जवाब दिए बिना कंटेस्टेंट ने छोड़ी हॉट सीट, 25,00,000 जीतकर लौटीं घर
Hindi Newsटीवी

KBC 17 का वो 14वां सवाल.. जिसका जवाब दिए बिना कंटेस्टेंट ने छोड़ी हॉट सीट, 25,00,000 जीतकर लौटीं घर

Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का 10वां एपिसोड दो रोलओवर कंटेस्टेंट विजय चड्ढा और स्नेहल जावरे से शुरू हुआ. विजय ने शानदार खेल दिखाया और हॉट सीट पर बैठीं. उन्होंने लगातार 13 सवालों के सही जवाब देकर 25 लाख रुपये जीते. 50 लाख का सवाल आते ही उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला लिया.

Aug 23, 2025, 10:54 AM IST
Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 17वां सीजन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. खास बात ये है कि इस सीजन को उसका पहला करोड़पति भी मिल चुका है, जो हैं उत्तराखंड के IPS अधिकारी आदित्य कुमार, जिन्होंने शो में 1 करोड़ की राशि जीती. अब बात करते हैं शो के हालिया 10वें एपिसोड की. जहां महाराष्ट्र के नाशिक शहर की रहने वाली विजय चड्ढा ने हॉट सीट संभाली और एक के बाद एक 13 सवालों के सही जवाब देकर लखपति बनीं. 

विजय चड्ढा हॉट सीट पर बैठने के बाद काफी खुश नजर आईं. इस दौरान उन्होंने बिग बी से ढेर सारी बातें भी की. उन्होंने अपने नाम के पीछे का दिलचस्प किस्सा भी अमिताभ बच्चन के साथ शेयर किया. खेल की शुरुआत उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ किया और लगातार 7 सवालों का सही जवाब देकर 1 लाख रुपये जीत लिए. हालांकि 7वें सवाल पर उन्होंने पहली बार अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का सहारा लिया और सही जवाब हासिल किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

13 सवालों के दिए सही जवाब 

विजय चड्ढा ने धीरे-धीरे खेलते हुए 25 लाख रुपये तक का सफर तय किया. इस दौरान उन्होंने बताया था कि अगर वे 25 लाख रुपये जीत जाती हैं, तो वे अपने डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना पूरा करेंगी. जब उन्होंने ये रकम जीती, तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. ये पल उनके लिए और उनके परिवार के लिए बेहद खास था. 25 लाख रुपये का सवाल बॉलीवुड से जुड़ा था. 

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का वो आइकॉनिक सीन, जिसको 25 साल बाद किया गया री-क्रिएट, देखते ही ताजा हो जाएंगे पुरानी यादें

13वां सवाल था – 

इनमें से किस अभिनेता ने अपना मंच नाम, फिल्म ‘शबनम’ में दिलीप कुमार के निभाए किरदार से लिया था?
A. राजेंद्र कुमार
B. किशोर कुमार
C. संजीव कुमार
D. मनोज कुमार 

नहीं दे पाईं 14वें सवाल का जवाब 

इस सवाल पर विजय ने ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया. ज्यादा दर्शकों ने मनोज कुमार का नाम चुना. विजय ने ऑडियंस की राय पर भरोसा जताया और सही जवाब देकर 25 लाख रुपये अपने नाम कर लिए. इसके बाद विजय चड्ढा 14वें सवाल तक पहुंचीं, जहां 50 लाख रुपये दांव पर लगे थे. हालांकि, इस सवाल का जवाव न दे पाने के वजह से उन्होंने शो से क्वीट करना ही सही समझा.

14वां सवाल था – 

8000 मीटर से ऊंची वह पहली पर्वत चोटी कौन सी है, जिस पर इंसानों ने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी? 
A. गशेरब्रम 
B. अन्नपूर्णा 
C. नंगा परबत 
D. ब्रॉड पीक. 

25 लाख जीतकर लौंटी घर

हालांकि विजय ने यहां रिस्क लेने से बचते हुए खेल छोड़ दिया. खेल छोड़ने का उनका फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि इस सवाल का सही जवाब था – गशेरब्रम. हालांकि विजय चड्ढा 50 लाख तक नहीं पहुंच सकीं, लेकिन उन्होंने शानदार अंदाज में 25 लाख रुपये जीत लिए. बता दें, इसी एपिसोड में पहले साकेत नंदकुमार ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 12.50 लाख रुपये जीते और गोविंद मेनन 5 लाख रुपये जीतकर गेम से बाहर हुए. 

