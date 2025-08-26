क्या था KBC 17 का वो 13वां सवाल? जिसपर कंटेस्टेंट ने छोड़ी हॉट सीट, जीतकर ले गए बस 12.50 लाख

Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का 25 अगस्त का एपिसोड काफी मजेदार रहा. शो की शुरुआत हमेशा की तरह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड से हुई, जिसमें संकेत रीवांकर सबसे तेज निकले और हॉटसीट तक पहुंचे. संकेत इस समय एथिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएचडी कर रहे हैं. हालांकि, हॉटसीट पर उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली. वे केवल 8 सवालों तक जवाब ही दे पाए और 9वें सवाल पर उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया.

संकेत ने 9वें सवाल के लिए पहले ऑडियंस पोल का सहारा लिया. लेकिन नतीजे उलझन भरे रहे, क्योंकि तीन ऑप्शन्स को लगभग बराबर वोट मिले. इसके बाद उन्होंने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया.

सवाल था -

1336 में किस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दो भाइयों को दिया जाता है?

A. विजयनगर,

B. चोल

C. मामलुक

D. सातवाहन

संकेत ने जीते 25 हजार

संकेत ने C यानी मामलुक चुना, लेकिन ये गलत जवाब था. इसका सही जवाब था A यानी विजयनगर. उन्हें 25 हजार रुपये लेकर घर लौटना पड़ा. संकेत के बाद शो में दीपक हॉटसीट पर पहुंचे. उन्होंने शानदार खेल दिखाया और लगातार 12 सवालों के सही जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने अपनी समझ और धैर्य से खेल को आगे बढ़ाया. 12वें सवाल पर जो 12.50 लाख रुपये का था, उन्होंने सही उत्तर देकर सबको इंप्रेस किया. ये सवाल पौराणिक कथाओं से जुड़ा था.

दीपक ने 12 सवालों के दिए सही जवाब

इस सवाल में पूछा गया था कि सुन्द और उपसुन्द किस अप्सरा से प्रेम कर बैठे थे? इस सवाल का जवाब दीपक ने अपनी आखिरी लाइफलाइन 'ऑडियंस पोल' से निकाला. दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट तिलोत्तमा के पक्ष में दिए. दीपक ने ऑडियंस की राय मानकर यही ऑप्शन चुना और ये सही निकला. इस तरह वे 12.50 लाख जीतने में सफल रहे. उनका कॉन्फिडेंस देखकर अमिताभ बच्चन भी काफी इंप्रेस हुए. हालांकि आगे खेल आसान नहीं था, क्योंकि 25 लाख के सवाल पर ने भी अटक गए.

13वें सवाल में दीपक से पूछा गया–

भारत में मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र की पहली पायलट परियोजना 1960 में किस शहर में शुरू हुई थी?

A. चेन्नई

B. मुंबई

C. कोलकाता

D. दिल्ली

13वें सवाल का नहीं दे पाए जवाब

सवाल बड़ा पेचीदा था और दीपक को सही जवाब का भरोसा नहीं था. लंबे सोच-विचार के बाद उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया. इस तरह दीपक 12.50 लाख रुपये जीतकर घर लौटे. इस सवाल का सही उत्तर कोलकाता था. शो का ये एपिसोड दर्शकों के लिए दिलचस्प रहा, क्योंकि इसमें ज्ञान के साथ-साथ रोमांच भी देखने को मिला. संकेत और दीपक दोनों ने अपनी-अपनी तरह से खेल को आगे बढ़ाया. एक ने गलत उत्तर दिया तो दूसरे ने समझदारी से क्विट कर लिया.