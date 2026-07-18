/अमिताभ बच्चन फिर लेकर आ रहे ‘KBC’ का 18वां सीजन... इस बार अनोखी होगी थीम, बदलेंगे खेल के नियम; जानें कब और कहां देखें

‘कौन बनेगा करोड़पति’ के लगातार 17 सुपरहिट सीजन के बाद अब मेकर्स एक बार फिर शो का 18वां सीजन लेकर आ रहे हैं. हमेशा की तरह इस बार भी शो की कमान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों में होगी. इस नए सीजन को लेकर लगों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इस बार का खेल पहले से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं. देश के कोने-कोने से आए कंटेस्टेंट्स हॉट सीट पर बैठकर अपने ज्ञान का दम दिखाएंगे.
इस नए सीजन की शुरुआत से पहले मेकर्स ने अमिताभ बच्चन के तीन बेहद दिलचस्प प्रोमो सोशल मीडिया पर जारी किए हैं. इन सभी प्रोमो में अमिताभ बच्चन आम जिंदगी के अलग-अलग माहौल में नजर आ रहे हैं. इस बार का पूरा कैंपेन इसी बात पर टिका है कि आज के दौर में जानकारी इंटरनेट पर बेहद आसानी से मिल जाती है. टेक्नोलॉजी ने लोगों के सीखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. इसलिए अब सिर्फ रट्टा मारकर जवाब देना काफी नहीं होगा बल्कि समझदारी से सोचना भी पड़ेगा.
पहले प्रोमो में बिग बी एक खूबसूरत कैफे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. वहां से वो लोगों को बताते हैं कि इस बार ‘KBC’ के मंच पर सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, गेम और साइंस का ज्ञान होना ही काफी नहीं होगा. अब इस खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं और सिर्फ जवाब याद रखने से बात नहीं बनने वाली है. वहीं, दूसरे प्रोमो में वो एयरपोर्ट पर नजर आते हैं और कहते हैं कि आज जवाब हर इंसान की जेब में यानी फोन में मौजूद है. इसलिए इस बार जवाब तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ेगा.
तीसरे प्रोमो में अमिताभ बच्चन अपनी बालकनी में खड़े होकर बदलते दौर की बात करते हैं. वे कहते हैं कि आज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और ये बदलाव अब रुकने वाला नहीं है. जो चीजें कल तक इंपॉसिबल लगती थीं, वे आज चुटकियों में मुमकिन हो जाती हैं. इस तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ हमें भी खुद को बदलना होगा. यही वजह है कि KBC के मंच पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं और अब कंटेस्टेंट्स को हर जवाब देने से पहले काफी सोचना पड़ेगा.
अगर आप भी इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18’ (Kaun Banega Crorepati 18) का शानदार आगाज 10 अगस्त, 2026 से होने जा रहा है. ये शो हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टीवी पर सोनी चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा. इसके साथ ही जो लोग टीवी पर इसे नहीं देख पाएंगे, वे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर भी इसका आनंद उठा सकते हैं. इस बार का सीजन हर मायने में लोगों के लिए बेहद एक्साइटिंग और इनफॉर्मेटिव होने वाला है.