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अमिताभ बच्चन फिर लेकर आ रहे ‘KBC’ का 18वां सीजन... इस बार अनोखी होगी थीम, बदलेंगे खेल के नियम; जानें कब और कहां देखें

Kaun Banega Crorepati 18 Update: टीवी का सबसे पसंदीदा क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ अपने 18वें सीजन के साथ धांसू वापसी कर रहा है. इस बार अमिताभ बच्चन एक बिल्कुल नई और अनोखी थीम के साथ लोगों को एंटरटेन करने के साथ-साथ चौंकाने वाले हैं. इतना ही नहीं, खेल के नियम भी बदल चुके हैं, जानिए पूरी डिटेल.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 18, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:50 AM IST
अमिताभ बच्चन फिर लेकर आ रहे ‘KBC’ का 18वां सीजन... इस बार अनोखी होगी थीम, बदलेंगे खेल के नियम; जानें कब और कहां देखें
Image Credit: Kaun Banega Crorepati 18 Update

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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