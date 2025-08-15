KBC 17: किसी ने जीते 7 तो कोई जीता 5 करोड़, ये हैं KBC के बड़े करोड़पति

Trending Photos
केबीसी सीजन 8 में यानी साल 2014 में अचिन नरूला और उनके छोटे भाई सार्थक नरूला ने हॉट सीट पर बैठकर 7 करोड़ रुपये जीतने का रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद फिलहाल कोई भी जैकपॉट सवाल का जवाब देकर जीता नहीं है. बता दें साल 2000 में जब केबीसी की शुरुआत हुई, तो इसकी अधिकतम पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए थी. दूसरे और तीसरे सीजन में इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया था. चौथे सीजन में इस बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए का जैकपॉट पुरस्कार कर दिया गया. साल 2013 में 7वां सीजन शुरू होने पर अधिकतम पुरस्कार राशि बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी गई थी.
7 करोड़ जीतने वाले पहले कंटेस्टेंट नरुला ब्रदर्स
सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ी राशि जीतने वाले कंटेस्टेंट की. कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले कंटेस्टेंट नरुला ब्रदर्स हैं. यह शो के 8वें सीजन में संयुक्त तौर पर कंटेस्टेंट बनकर आए थे. दिल्ली के रहने वाले इन कंटेस्टेंट्स ने जीते हुए पैसों से अपनी मां का कैंसर का ट्रीटमेंट करवाया और बाकी बचे हुए पैसों से एक छोड़ा बिजनेस शुरू किया था.
सुशील कुमार ने 5 करोड़ कमाए
‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 5वें सीजन में बिहार के रहने वाले सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते थे. यह पहली बार था किसी ने 5 करोड़ रुपए की राशि जीती. सुशील कुमार को बाद में बिहार का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया गया. उन्होंने अपने पैसों को कई जगह निवेश किया, लेकिन उनके हालात और बदतर होने लगे और कंगाली डगर पर पहुंच गए.
सनमीत कौर साहनी ने जीते थे 5 करोड़
केबीसी के छठे सीजन में भी एक महिला कंटेस्टेंट सनमीत कौर साहनी ने भी 5 करोड़ रुपए का जीते थे. वह एक ट्यूशन टीचर थीं. उन्होंने जीते हुए पैसों में कुछ दान देने के लिए कहा था. इसके अलाव वह कोई फैमिली बिजनेस चलाने में अपने पैसों को निवेश करना चाहती थीं.
