KBC 17: कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 को मिला पहला करोड़पति, अब 7 करोड़ के सवाल का देंगे जवाब?

Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है. 11 अगस्त को शुरू हुए इस सीजन को अपना पहला करोड़पति मिल गया है. उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार इस सीज़न के पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के दम पर ₹1 करोड़ की राशि जीत ली.

हाल ही में सोनी टीवी ने एक प्रोमो जारी किया है, इसके मुताबिक , उत्तराखंड के आदित्य कुमार इस सीजन में 1 करोड़ रुपये जीतने वाले पहले प्रतियोगी होंगे और अब वह 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट का प्रश्न लेने वाले हैं. हालांकि वह यह पुरस्कार जीतेंगे या नहीं, यह देखना बाकी है.

आदित्य ने जीते 1 करोड़ रुपये

कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के आदित्य नाम के एक प्रतियोगी ने सवाल का जवाब देकर सुर्खियां बटोरी हैं. केबीसी के आधिकारिक स्ट्रीमिंग पार्टनर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आगामी एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया है. सोनी टीवी द्वारा शेयर किए गए नवीनतम प्रोमो के अनुसार, उत्तराखंड के आदित्य कुमार इस सीज़न के पहले प्रतियोगी बन गए हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपये जीते हैं. वह 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट प्रश्न पर भी दांव लगाते हैं, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वह अंतिम पुरस्कार जीत पाते हैं या नहीं.

कौन बना था जैकपॉट सवाल का विनर

दरअसल कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में 1 करोड़ की धनराशि जीतने वाले कई कंटेस्टेंट रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिभागी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने हॉट सीट पर बैठकर 7 करोड़ के जैकपॉट सवाल का सही जवाब दिया है. ये कारनामा साल 2014 में केबीसी 8 के दौरान अचिन नरूला और उनके छोटे भाई सार्थक नरूला की जोड़ी ने किया था. 7 करोड़ की रकम जीतने वाले वह इस शो के पहले कंटेस्टेंट बने थे.

