KBC 17: 1 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाईं कशिश, जीती इतनी रकम; क्या आप जानते हैं सही जवाब?

Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन के मशहूर टेलीविजन क्विज रिएलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 का आगाज हो चुका हैं. लंबे इंतजार के बाद अब शो सोमवार से शुरू हो चुका है. अब हाल ही में मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है. जिसमे 21 साल की कशिश हॉट सीट पर बैठे नजर आई.
Trending Photos
Kaun Banega Crorepati 17: मशहूर टेलीविजन क्विज रिएलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन शुरू होने के साथ ही दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है. शो में रोजाना कई कंटेस्टेंट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इसी क्रम में बुधवार को प्रसारित हुए एपिसोड में हॉट सीट पर दिल्ली की रहने वाली 21 वर्षीय कशिश शामिल हुईं. शो में अपने शानदार खेल के बदौलत उन्होंने 50 लाख रुपये भी जीते.
कशिश ने जीते 50 लाख
बता दें कि सोनी टीवी के मशहूर रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' दर्शकों के सबसे पसंदीदा शो में से एक है. वहीं केबीसी में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट लाखों-करोड़ों रुपए जीतकर अपने साथ घर लेकर जाते हैं. ये शो सिर्फ कंटेस्टेंट्स की किस्मत बदलने वाला नहीं है बल्कि टीवी पर हर दर्शक वर्ग में इसको लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी रहती है.
शो में कशिश ने अपनी सूझबुझ से इसके 13वें सवाल तक पहुंच गईं, जो 25 लाख रुपए के लिए था. इसके बाद कशिश ने 14वें सवाल पर लाइफ लाइन यूज करते हुए 50 लाख की धनराशि भी जीत ली थी.फिर तो खुद अमिताभ की भी खुशी का ठिकाना नहीं था. इसके बाद पंद्रहवा सवाल उनसे 1 करोड़ के लिए पूछा गया. कशिश ने अमिताभ बच्चन के साथ इस खेल को बड़े ही दमदार अंदाज में खेला. अमिताभ बच्चन के साथ कशिश का ये खेल एक छह लाख 50 लाख पर खत्म हो गया. कशिश 1 करोड़ के सवाल का जवाब नहीं दे पाईं और खेल को यही रोक दिया गया.
क्या आप जानते हैं KBC के इस सवाल का जवाब?
अमिताभ बच्चन द्वारा पूछा गया सवाल ये था? क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब.विसीगोथ के किस राजा ने शहर से घेराबंदी हटाने के लिए, प्राचीन रोम से फिरौती के रुप में काली मिर्च की मांग की थी. जिसका रोम भारत से व्यापार करता था.
इसके ऑप्शन हैं.
A. लूडोविक
B. एमेरिक
C. अलारिक
D. थियोडोरिक
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.