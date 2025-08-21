किसी महिला को कभी ना मत कहना...; अमिताभ बच्चन ने दिखाई KBC के अगले एपिसोड की झलक, आ रही है वुमन आइस हॉकी टीम
किसी महिला को कभी ना मत कहना...; अमिताभ बच्चन ने दिखाई KBC के अगले एपिसोड की झलक, आ रही है वुमन आइस हॉकी टीम

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर हाल ही में KBC 17 के अपकमिंग एपिसोड की झलक दिखाई है. ये उनके लिए गर्व और सम्मान से भरा पल था. उन्होंने बताया कि कभी किसी महिला को ना नहीं कहना चाहिए.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:11 PM IST
किसी महिला को कभी ना मत कहना...; अमिताभ बच्चन ने दिखाई KBC के अगले एपिसोड की झलक, आ रही है वुमन आइस हॉकी टीम

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में भारतीय महिला आइस हॉकी टीम से मिलने को अपने जीवन के सबसे सम्मानित पल बताया. ये मुलाकात उनके लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के सेट पर हुई, जहां उन्होंने टीम की एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने की शानदार उपलब्धि का जश्न मनाया. बिग बी ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 17 के सेट से कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह महिला आइस हॉकी टीम के साथ नजररहे हैं. बाकी फोटोज में वह अकेले हैं. ये फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट हैं. पहली तस्वीर में वह चलते हुए तो दूसरी तस्वीर में इमोशनल दिखाई दे रहे हैं.

संघर्षों और सफलता की कहानी

अमिताभ ने ब्लॉग की शुरुआत में लिखा, "एक खुलासा… और सम्मान… और कितना बड़ा सौभाग्य है… क्यों…? क्या आपने कभी सुना है कि भारत में एक महिला आइस हॉकी टीम भी है, और हाल ही में हुए एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता है?"

उन्होंने आगे टीम के संघर्षों और सफलता की कहानी को साझा किया, "इन महिलाओं ने अपने कड़े संघर्षों के बावजूद सफलता हासिल की. किसी ने भी इनकी जीत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इन्होने अपनी मेहनत और साहस से सबको गलत साबित कर दिया."

भारतीय महिला आइस हॉकी टीम से मुलाकात

बिग बी ने टीम की सच्ची भावना और उनकी प्रतिबद्धता को सराहा और कहा, "कभी भी किसी भी महिला को कमजोर मत समझो, क्योंकि वह आपको गलत साबित करके दिखाती हैं. वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं." भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आईआईएचएफ एशिया कप में थाईलैंड को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था.

यह जीत भारतीय महिला खिलाड़ियों के दृढ़ नायकत्व और अडिग आत्मविश्वास का प्रतीक है. उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके खेल कौशल को दर्शाती है, बल्कि यह देश में महिला खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और प्रेरणा का एक बड़ा संदेश भी देती है.

अमिताभ बच्चन ने इस प्रेरणादायक टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं और इस अद्भुत सफर की सराहना की, जो न केवल खेल जगत में, बल्कि समाज में भी महिलाओं के अधिकार और उनकी क्षमता का परिचय कराता है.'कौन बनेगा करोड़पति' का सीजन 17 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है. इसके अलावा, यह सोनी लिव ऐप पर भी स्ट्रीम होता है.

 

;