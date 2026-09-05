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कौन हैं KBC 18 में 1 करोड़ का सवाल छोड़ने वाले डिप्टी कमांडेंट मनोज यादव? नक्सलियों संग मुठभेड़ में बाल-बाल बची थी जान

Kaun Banega Crorepati 18: CRPF डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार यादव ने ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में अपनी बहादुरी और तेज दिमाग से सबका दिल जीत लिया. 50 लाख रुपये जीतने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपये के मुश्किल सवाल पर बड़ा फैसला किया. इसके साथ ही उन्होंने मुठभेड़ के वो किस्से साझा किए, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 05, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:09 AM IST
कौन हैं KBC 18 में 1 करोड़ का सवाल छोड़ने वाले डिप्टी कमांडेंट मनोज यादव? नक्सलियों संग मुठभेड़ में बाल-बाल बची थी जान
Image Credit: KBC 18 में डिप्टी कमांडेंट मनोज यादव ने सुनाए जांबाजी के किस्से (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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