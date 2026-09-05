/कौन हैं KBC 18 में 1 करोड़ का सवाल छोड़ने वाले डिप्टी कमांडेंट मनोज यादव? नक्सलियों संग मुठभेड़ में बाल-बाल बची थी जान

टेलीविजन के सबसे पॉपुलर क्विज रियलिटी गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के मंच पर बुधवार और गुरुवार को देश के एक सच्चे जांबाज की कहानी देखने को मिली. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले और फिलहाल CRPF में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात मनोज कुमार यादव ने अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट संभाली. खेल के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान का शानदार प्रदर्शन दिया, बल्कि देश सेवा के दौरान झेली गई मुश्किल चुनौतियों के ढेरों किस्से भी सुनाए. मनोज ने एक के बाद एक 14 सवालों के बिल्कुल सही जवाब देकर 50 लाख रुपये की बड़ी रकम अपने नाम कर ली.
पूरा खेल उनकी सूझबूझ से भरा रहा. जब मनोज 50 लाख रुपये जीत चुके थे, तब बिग बी ने उनके सामने 1 करोड़ रुपये का 15वां सवाल रखा. सवाल अमेरिका के इतिहास और भूगोल से जुड़ा था, जिसमें पूछा गया था कि किस खोजकर्ता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर गोल्डन गेट ब्रिज का नाम पड़ा? मनोज को इस सवाल का पक्का जवाब नहीं मालूम था. उनके पास कोई लाइफलाइन भी नहीं बची थी. किसी भी तरह का जोखिम उठाकर जीती हुई रकम गंवाने के बजाय उन्होंने बहुत ही समझदारी से खेल से बाहर होने यानी क्विट करने का फैसला किया, जिसकी हर किसी ने तारीफ भी की.
खेल छोड़ने के बाद जब अमिताभ बच्चन ने मनोज से सिर्फ एक अंदाजा लगाने को कहा, तो उन्होंने विनफील्ड स्कॉट का नाम चुना. हालांकि, उनका ये अंदाजा गलत निकला और इसका सही जवाब जॉन फ्रेमोंट था. जॉन सी. फ्रेमोंट 1856 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार रहे थे, जिसमें उन्हें जेम्स बुकानन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इतिहास के मुताबिक, 1846 में फ्रेमोंट ने ही सैन फ्रांसिस्को के समुद्री जलडमरूमध्य का नाम ‘गोल्डन गेट’ रखा था. उन्होंने इसकी तुलना इस्तांबुल के फेमस गोल्डन हॉर्न हार्बर से की थी. आगे चलकर इसी ऐतिहासिक जगह पर बने पुल को गोल्डन गेट ब्रिज का नाम दिया गया, जो 1937 में बनकर तैयार हुआ था.
मनोज कुमार यादव ने शो में अपनी नौकरी और ट्रेनिंग के कई हैरान कर देने वाले एक्सपीरियंस भी बताए. वे श्रीनगर की 79वीं बटालियन, गुजरात के अहमदाबाद की 100वीं आरएएफ, झारखंड की 157वीं बटालियन और नक्सल मोर्चे पर तैनात रहने वाली कोबरा यूनिट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. फिलहाल वे हरियाणा के गुरुग्राम स्थित CRPF इंटेलिजेंस स्कूल में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग बेहद सख्त होती है. घने जंगलों में बिना किसी बाहरी मदद के जिंदा रहने के लिए जवानों को कई-कई दिन भूखे-प्यासे रहना सिखाया जाता है. विकट हालात में खुद को बचाए रखने के लिए जवानों को जिंदा सांप तक खाने की ट्रेनिंग दी जाती है.
देश की रक्षा के दौरान मनोज मौत के मुंह से भी बाहर निकलकर आए हैं. उन्होंने बताया कि झारखंड में नक्सलियों के साथ हुई एक भयानक मुठभेड़ के दौरान उनकी दाईं आंख में बम या गोली का छर्रा घुस गया था. ये छर्रा आंख की बेहद नाजुक नस यानी रेटिना तक पहुंच चुका था. डॉक्टरों का कहना था कि उनकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी और ये चोट उनकी जान भी ले सकती थी. लंबे इलाज और मजबूत हौसले के दम पर वे ठीक हुए. मनोज ने गर्व से कहा कि इतनी बड़ी चोट और खतरों के बावजूद वर्दी पहनने और वतन की सेवा करने का जो गर्व उन्हें महसूस होता है, उसकी कोई तुलना नहीं है.
मनोज कुमार यादव का ये सफर सिर्फ पैसों की जीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये डिसिप्लिन और डिसिप्लिन और सेल्फ-कंट्रोल की एक बड़ी मिसाल बन गया. अगर वे 1 करोड़ के सवाल पर बिना सोचे-समझे तुक्का लगाते, तो भारी नुकसान उठाकर सीधे 3 लाख 20 हजार रुपये पर नीचे आ गिरते, लेकिन उन्होंने बिना किसी लालच के अपनी मेहनत से जीती हुई 50 लाख रुपये की सम्मानजनक राशि को सुरक्षित किया. स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने खड़े होकर उनके इस फैसले का सम्मान किया. गाजीपुर से निकलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा और फिर ज्ञान के मंच पर यह मुकाम पाना हर किसी के लिए इंस्पायरिंग है.