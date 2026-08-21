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KBC 18: ‘घोड़ा-घोड़ी’ में फर्क नहीं कर पाए IIT टॉपर, 1 करोड़ के सवाल का दिया गलत जवाब; 50 लाख जीतकर लौटे घर

Kaun Banega Crorepati 18: IIT टॉपर योगेश साहू ने ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में 1 करोड़ रुपये के सवाल पर रिस्क न लेते हुए गेम क्विट कर दिया. 50 लाख रुपये जीतने के बाद उन्होंने बताया कि सवाल में भाषा की एक चूक की वजह से वे सही जवाब जानते हुए भी कंफ्यूज हो गए थे. क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:01 AM IST
KBC 18: ‘घोड़ा-घोड़ी’ में फर्क नहीं कर पाए IIT टॉपर, 1 करोड़ के सवाल का दिया गलत जवाब; 50 लाख जीतकर लौटे घर
Image Credit: IIT टॉपर योगेश साहू ने छोड़ा 1 करोड़ का ये सवाल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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