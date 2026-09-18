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KBC 18 की कंटेस्टेंट की दर्दनाक कहानी: दहेज के लिए सास ने जिंदा जलाने की कोशिश की, 24 साल से नहीं देखा बेटी का चेहरा

KBC 18 Contestant Painful Story: ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के मंच पर पहुंचीं छत्तीसगढ़ की एक कंटेस्टेंट ने अपनी ऐसी खौफनाक और दर्दनाक आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन भी इमोशनल हो गए. ससुराल की प्रताड़ना, जिंदा जलाने की साजिश और 24 साल से अपनी बेटी से जुदा रहने का दर्द झेल रहीं इस कंटेस्टेंट की हिम्मत की हर कोई तारीफ कर रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 18, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:23 AM IST
KBC 18 की कंटेस्टेंट की दर्दनाक कहानी: दहेज के लिए सास ने जिंदा जलाने की कोशिश की, 24 साल से नहीं देखा बेटी का चेहरा
Image Credit: दिल दहला देने वाली है KBC 18 की इस कंटेस्टेंट की कहानी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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