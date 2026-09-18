/KBC 18 की कंटेस्टेंट की दर्दनाक कहानी: दहेज के लिए सास ने जिंदा जलाने की कोशिश की, 24 साल से नहीं देखा बेटी का चेहरा

हर साल की तरह इस साल भी सही के महानायक अमिताभ बच्चन के फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर ऐसे कई कंटेस्टेंट्स आए, जिनकी कहानियों ने लोगों को इमोशनल किया. शो के हालिया एपिसोड में ऐसी ही एक और दिल को झकझोर वाली कहानी ने बिग बी को इमोशनल कर दिया. हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आईं कपिला तनेजा ने हॉट सीट पर बैठकर जब अपनी जिंदगी का वो सच बयां किया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी. खुद अमिताभ बच्चन भी उनकी बातें सुनकर काफी इमोशनल नजर आए.
कपिला ने बताया कि उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी. ससुराल वाले इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और लगातार दहेज के लिए ताने देते थे. वक्त बीतने के साथ ये जुल्म इतना बढ़ गया कि साल 2002 में उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई. उस खौफनाक दिन को याद करते हुए कपिला ने बताया कि उनकी सास ने प्लान बनाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी. वो कड़ाके की सर्दी का समय था और आग की लपटों से उनकी साड़ी का पल्लू शरीर से बुरी तरह चिपक गया था, जो काफी दर्दनाक था.
मौत को सामने देख उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पास रखी पानी की टंकी में कूदकर खुद की जान बचाई. इस हादसे के बाद वे करीब दो हफ्तों से ज्यादा वक्त तक अस्पताल में बेहोश पड़ी रहीं. जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. कई महीनों तक उनका अस्पताल में लंबा इलाज और सर्जरी का दौर चलता रहा. इस हादसे ने कपिला की पूरी जिंदगी बदल दी. शरीर के घाव तो वक्त के साथ कुछ हद तक भर गए, लेकिन दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ. उस हादसे के बाद उनकी नन्हीं बेटी उनसे हमेशा के लिए छीन ली गई.
पिछले 24 सालों में उन्होंने अपनी बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा है. बाद में पड़ोसियों के जरिए पता चला कि बेटी अब बड़ी होकर दूसरे शहर में नौकरी करने लगी है. कपिला आज भी हर दिन मंदिर में अपनी बेटी की लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ मांगती हैं. उनकी बात सुनकर अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये अन्याय से भी बहुत बड़ा जुर्म है. इस खौफनाक हादसे के बाद कपिला की जिंदगी में बहुत अकेलापन आ गया. वे ज्यादातर वक्त अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही गुजारती हैं और बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही है.
KBC 18 के मंच पर आना उनके लिए सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, बल्कि अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की एक कोशिश थी. गेम के दौरान उन्होंने बहुत समझदारी से सवालों के जवाब दिए. उनकी सादगी और शांत स्वभाव ने हर किसी का मन मोह लिया. गेम खेलते हुए उन्होंने 7.5 लाख रुपये की रकम जीती और ‘सुपर संदूक’ के बोनस के तौर पर 90 हजार रुपये अलग से अपने नाम किए. खेल में कपिला 12वें सवाल तक बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ती रहीं, लेकिन यहां आकर वह असमंजस में पड़ गईं.
ये सवाल पश्चिम एशिया के उस शहर के बारे में था, जिसे 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था? इसके ऑप्शन थे - A). मोसुल, B). बसरा, 4). जेद्दा और 5). अदन. कपिला इस सवाल के जवाब को लेकर पूरी तरह पक्की नहीं थीं. उन्होंने कोई गलत जोखिम उठाने के बजाय खेल से क्विट करने का सही फैसला लिया और 7.5 लाख रुपये सुरक्षित घर ले जाने का मन बनाया. खेल छोड़ने के बाद जब अमिताभ बच्चन ने उनसे अनुमान लगाने को कहा, तो उन्होंने मोसुल चुना, जबकि सही जवाब अदन था.
शो से बाहर आने के बाद कपिला ने बताया कि वे इस जीती हुई रकम का इस्तेमाल अपने कान की जरूरी सर्जरी कराने के लिए करेंगी, जिसकी उन्हें काफी समय से जरूरत थी. इसके अलावा उनके दिल में एक बहुत नेक सपना भी है. वे समाज में तिरस्कार और भेदभाव झेलने वाली बिन ब्याही मांओं के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाना चाहती हैं. कपिला का मानना है कि जो दर्द और अकेलापन उन्होंने झेला है, वैसा किसी दूसरी महिला को न सहना पड़े. उनकी इस सोच और अदम्य साहस को देखकर अमिताभ बच्चन के साथ-साथ वहां मौजूद सभी दर्शकों ने खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाया.