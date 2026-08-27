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‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पहुंचा दिहाड़ी मजदूर का बेटा, खटाखट जवाब देकर जीते 5 लाख; अब 50 लाख के सवाल से होगा सामना

Kaun Banega Crorepati 18: ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के मंच पर महाराष्ट्र के एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे विशाल राठौड़ ने अपनी मेहनत और ज्ञान से सबका दिल जीत लिया. 5 लाख रुपये जीतने के बाद अब वे 50 लाख के सवाल का सामना करेंगे. हर किसी के लिए इंस्पायरिंग बनी उनकी गरीबी और संघर्ष भरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 27, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:00 AM IST
‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पहुंचा दिहाड़ी मजदूर का बेटा, खटाखट जवाब देकर जीते 5 लाख; अब 50 लाख के सवाल से होगा सामना
Image Credit: दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने KBC 18 में जीते 5 लाख (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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KBC 18: दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने जीते ₹5 लाख, अब 50 लाख के सवाल पर नजर
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