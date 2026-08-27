/‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पहुंचा दिहाड़ी मजदूर का बेटा, खटाखट जवाब देकर जीते 5 लाख; अब 50 लाख के सवाल से होगा सामना

‘कौन बनेगा करोड़पति’ के 18वें सीजन में लोगों को हर साल की तरह इस साल भी ऐसे कई कंटेस्टेंट्स से मिलने का मौका मिल रहा है, जिनकी कहानियां काफी इंस्पायरिंग है. शो के हालिया एपिसोड में महाराष्ट्र के वाशिम जिले से आए विशाल प्रेमचंद राठौड़ की कहानी ने लोगों को इमोशनल कर दिया. एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले विशाल खुद मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं. अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया, बल्कि शानदार खेल दिखाते हुए 5 लाख रुपये भी अपने नाम कर लिए.
अब उनका सामना 50 लाख के सवाल से होने वाला है. विशाल ने ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड में सबसे तेज जवाब देकर हॉटसीट तक का सफर तय किया. जैसे ही वे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठे, वे अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए और इमोशनल हो गए. इस खास मौके पर उनके माता-पिता और दोनों बहनें भी उनके साथ शो में मौजूद थीं. अपने बेटे को इतने बड़े मंच पर बैठा देखकर पूरे परिवार की आंखों में खुशी से नम हो गईं. विशाल की ये अचीवमेंट उनके पूरे परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं है, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का छू लिया.
शो के दौरान विशाल प्रेमचंद ने खुद बताया कि उनके घर की आर्थिक हालत काफी खराब है. उनके पिता भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और कई बार दोनों साथ में ही काम ढूंढने निकलते हैं. उनकी मां भी सफाईकर्मी के तौर पर काम करती हैं. घर में कोई पक्की कमाई का जरिया नहीं है, फिर भी परिवार को हर महीने करीब 7 हजार रुपये मकान का किराया भरना पड़ता है. विशाल प्रेमचंद राठौड़ मजदूरी करके हर दिन मुश्किल से 500 से 600 रुपये ही कमा पाते हैं. सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रोज काम मिलना भी तय नहीं होता, कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है.
तंगहाली और रोज के संघर्ष के बावजूद विशाल ने कभी अपनी पढ़ाई से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया. उन्होंने दिन-रात मेहनत करके और दिहाड़ी मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की. विशाल प्रेमचंद राठौड़ की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा सच ये भी है कि वे पिछले तीन सालों से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC की तैयारी में जुटे हुए हैं. उनका सबसे बड़ा सपना एक सरकारी अफसर बनने का है, ताकि वे अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकें. हालांकि, पैसों की तंगी उनके इस बड़े सपने के रास्ते में लगातार रोड़ा बनती रही है.
आर्थिक तंगी के चलते विशाल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की राह बिल्कुल आसान नहीं रही है. कई बार उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वे परीक्षा का फॉर्म भर सकें या पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें खरीद सकें. इस वजह से वह चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाते थे. हालात चाहे जैसे भी रहे हों, विशाल ने कभी हार नहीं मानी और अपनी लगन बनाए रखी. मुश्किल भरे दिनों से निकलकर ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के मंच तक पहुंचना ही अपने आप में उनकी हिम्मत और मेहनत की बहुत बड़ी मिसाल है.
विशाल प्रेमचंद राठौड़ ने अपनी समझदारी और हिम्मत से मंगलवार के एपिसोड में 5 लाख रुपये की राशि जीत ली थी. अब बुधवार के एपिसोड में वे 50 लाख रुपये के बड़े सवाल का सामना करने जा रहे हैं. उनकी इस कामयाबी को देखकर लोग बहुत खुश हैं और उनके बेहतर खेल के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं. दर्शकों को उम्मीद है कि विशाल इसी तरह आगे भी सही जवाब देंगे और 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम जीतकर अपने घर लौटेंगे, जिससे उनकी जिंदगी और परिवार के हालात पूरी तरह बदल जाएंगे.