KBC 14 Boycott: 'कौन बनेगा करोड़पति' को बॉयकॉट करने की उठी मांग, इस मेहमान का सम्मान करने पर भड़के लोग

Kaun Banega Crorepati Boycott: टीवी जगत का सबसे चर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) का 14वां सीजन लेकर टीवी पर दस्तक दे चुके हैंअमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan). इस शो का अभी ढंग से आगाज ही हुआ था कि इसे बॉयकॉट करने की मांग भी उठने लगी. लोग इस शो से इतने ज्यादा खफा हैं कि इसे बैन करने तक की मांग कर रहे हैं. लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि ट्विटर पर कौन बनेगा करोड़पति को बॉयकॉट करने की बात ट्रेंड होने लगी और इसके पीछे की वजह और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार आमिर खान हैं, जिनकी वजह से शो के मेकर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) के पहले एपिसोड में आमिर खान (Aamir Khan) बतौर गेस्ट नजर आए थे. आमिर के साथ देश के वीर जवान भी इसका हिस्सा बने. आमिर को शो में उनकी अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के कारण भी बुलाया गया था. हालांकि, इस फिल्म का पिछले काफी टाइम से विरोध हो रहा है. अब शो में आमिर को बुलाना बिग बी को भी महंगा पड़ गया है. उनके खुद के शो पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. सोशल मीडिया पर 'केबीसी 14' के बायकॉट की भी मांग जोर-शोर से की जा रही है. जहां पहले सोशल मीडिया पर #BoycottLaalSinghChaddha ट्रेंड कर रहा था, अब #BoycottKBC ट्रेंड कर रहा है.

