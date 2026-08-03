'खतरों के खिलाड़ी 15' के सेट पर तड़पीं अविका गौर, आंसू गैस वाले स्टंट में उखड़ी सांसें; बोलीं- अस्थमा अटैक ने...

Avika Gor Khatron Ke Khiladi 15: 'बालिका वधू' फेम अविका गौर के फैंस के लिए हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. रोहित शेट्टी के पॉपुलर स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के सेट पर अविका गौर एक बार फिर अपने पुराने डरावने खौफ से टकराई हैं. 7 साल बाद शो में दोबारा वापसी करने वाली अविका के लिए एक स्टंट इतना भयानक साबित हुआ कि उनकी सांसें उखड़ने लगीं. बचपन से अस्थमा की बीमारी झेल रहीं अविका के लिए आंसू गैस वाला यह स्टंट किसी भयानक सपने जैसा था. सेट पर बिगड़ती हालत और दोस्तों के सपोर्ट के बीच अविका ने खुद अपना यह दर्द बयां किया है.
टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने करीब 7 साल बाद एक बार फिर 'खतरों के खिलाड़ी' के मंच पर कदम रखा है. इससे पहले उन्होंने साल 2019 में शो के 9वें सीजन में हिस्सा लिया था. ANI से बातचीत करते हुए अविका ने बताया कि इस बार शो में आना उनके लिए थोड़ा आसान जरूर था, लेकिन कुछ स्टंट ऐसे थे जो किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकते हैं. अविका ने कहा कि उनके लिए पिछला सीजन ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इस बार सेट पर दूसरों को चोटिल होते और रोते देखना बेहद दर्दनाक था.
बातचीत के दौरान अविका ने खुलासा किया कि उनका सबसे बड़ा डर गैस वाले स्टंट्स से है. असल में अविका को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े काफी कमजोर हैं. अविका ने ANI को बताया कि 9वें सीजन में भी वह आंसू गैस वाले स्टंट की वजह से ही शो से बाहर हुई थीं. इस बार जब उनके सामने फिर से वही स्टंट आया, तो उनका पुराना ट्रामा वापस लौट आया. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उनकी सेहत के आगे यह स्टंट पूरा होना नामुमकिन जैसा है.
सेट पर जब माहौल तनावपूर्ण हो गया और अविका की हालत बिगड़ने लगी, तब उनके दोस्तों ने उनका हाथ थाम लिया. अविका ने बताया कि शो के दौरान जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलैक हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी रहीं. इसके अलावा ऋत्विक धनजानी और करन वाही ने भी उनका काफी हौसला बढ़ाया. दोस्तों के इस सपोर्ट की वजह से ही अविका इस मुश्किल टास्क का सामना कर पाईं. फिलहाल यह शो कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर दिखाया जा रहा है, जिसे रोहित शेट्टी होस्ट कर रहे हैं.
खतरों से खेलने के बाद अविका गौर अब अपने फैंस के लिए एक नया सरप्राइज लेकर आ रही हैं. अविका बहुत जल्द एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली हैं, जो 7 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने इशारा किया है कि वो जल्द ही टीवी की दुनिया में भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर वापसी कर सकती हैं.