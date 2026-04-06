'खतरों के खिलाड़ी 15' में दिखेंगे ये बड़े नाम? इन कंटेस्टेंट्स को मिला रोहित शेट्टी के शो का ऑफर! नाम जान उड़ जाएंगे होश

Khatron Ke Khiladi 15 Contestants List: फेमस रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का 15वां सीजन जल्द ही लौटने वाला है. ऐसे में अब तक कई सारे सेलेब्स के नाम सामने आ चुके हैं. हालांकि, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि शो में कौन-कौन पार्टिसिपेट करने जा रहा है. पहले बताया जा रहा था कि गौरव खन्ना के साथ 'बिग बॉस 19' के कई लोगों से मेकर्स ने संपर्क किया है. वहीं, अब कुछ और नए सेलेब्स के नाम लिस्ट में जुड़े हैं.

फेमस कॉमेडियन आ सकता है नजर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'खतरों के खिलाड़ी 15' में मेकर्स कॉमेडियन हर्ष गुजराल और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम प्रणाली राठौड़ के नामों पर विचार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हर्ष से अभी फिलहाल बातचीत चल रही है और प्रणाली के साथ चीजें फाइनल स्टेज पर हैं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.

'बिग बॉस 19' के इन कंटेस्टेंट को मेकर्स ने किया अप्रोच

खतरों के खिलाड़ी के सीजन 15 के लिए सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के चार सदस्यों को अप्रोच किया गया है. जिसमें शो के विनर गौरव खन्ना, रनरअप फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अभिषेक बजाज का नाम शामिल है. मेकर्स उनसे बातचीत कर रहे हैं.

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इन लोगों का नाम भी आया सामने

रोहित शेट्टी के शो के लिए बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता के भी इस सीजन में शामिल होने की चर्चा है. बताया जा रहा है कि खतरों के खिलाड़ी 15 में ईशा मालवीय को भी कांटेक्ट किया गया है. वहीं, दावा किया जा रहा है कि अविनाश मिश्रा इस सीजन के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं.

15वें सीजन के लिए फैंस बेताब

वहीं, रियलिटी शो 'द 50' और 'राइज एंड फॉल' के कंटेस्टेंट अरबाज पटेल, मनीषा रानी और दिग्विजय राठी को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है. बता दें कि फरवरी 2026 में रोहित शेट्टी के रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन की अनाउंसमेंट की थी. एआई जनरेटेड प्रोमो शेयर कर मेकर्स ने फैंस को इसकी जानकारी दी थी कि उनका पसंदीदा शो वापस आ रहा है. हालांकि, अभी तक इस शो के प्रीमियर की डेट सामने नहीं आई है.