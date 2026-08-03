/Khatron Ke Khiladi 15: स्टंट के चक्कर में छलनी हुई गौरव खन्ना की पीठ, दर्द देख कांप उठी मां; कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर

Khatron Ke Khiladi 15 Gaurav Khanna Injury: रोहित शेट्टी का पॉपुलर स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' 1 अगस्त से शुरू हो चुका है. शो के शुरुआत में ही कंटेस्टेंट्स को बेहद खतरनाक और जानलेवा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में टेलीकास्ट हुए एपिसोड में 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना एक खौफनाक स्टंट के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए. बॉडी-ब्लॉकिंग स्टंट करते समय गौरव की पीठ पर लेजर शॉट्स से जलने के गहरे निशान पड़ गए हैं.
स्टंट के बाद गौरव खन्ना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को इस दर्दनाक चोट की झलक दिखाई. इस वीडियो को उनके को-कंटेस्टेंट ओरी ने रिकॉर्ड किया था. वीडियो में गौरव की पीठ पर लेजर बर्न के लाल निशान साफ देखे जा सकते हैं. गौरव ने कैप्शन में लिखा कि टीवी पर इसे दोबारा देखते हुए भी उन्हें वही दर्द महसूस हो रहा है. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव बताया. गौरव ने यह भी जानकारी दी कि काफी समय बीत जाने के बाद भी उनकी पीठ पर ये निशान बने हुए हैं.
शो के इस एंड्योरेंस चैलेंज में गौरव खन्ना के साथ विशाल आदित्य सिंह, करण वाही और शगुन शर्मा भी शामिल थे. इस टास्क में चारों कंटेस्टेंट्स को अपनी पीठ पर लगातार आ रही हाई-स्पीड लेजर शॉट्स और गोलियों को रोकना था. शर्त यह थी कि जब तक दो खिलाड़ी हार नहीं मान लेते, यह टास्क जारी रहेगा. दर्द की सीमा पार होने पर सबसे पहले शगुन शर्मा ने टास्क एबॉर्ट किया और उनके ठीक बाद गौरव खन्ना को भी पीछे हटना पड़ा.
मां को पहले ही सता रहा था बेटे का डर
गौरव खन्ना ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी मां उन्हें इस शो में भेजने के सख्त खिलाफ थीं. गौरव ने बताया कि बिग बॉस के दौरान भी जब चीजें इमोशनल हो जाती थीं, तब उनकी मां टीवी देखते हुए पैनिक करने लगती थीं. खतरों के खिलाड़ी में तो मेंटल प्रेशर के साथ-साथ फिजिकल रिस्क भी था. उनकी मां लगातार सुरक्षा को लेकर परेशान थीं और कुछ दिनों तक शो न करने का दबाव बना रही थीं. हालांकि, गौरव ने उन्हें सेफ्टी टीम का भरोसा दिलाकर शांत कराया था.
एक तरफ जहां गौरव अपनी चोट से उबर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शो के अंदर का विवाद बाहर आ गया है. 'फिल्मीज्ञान' (FilmyGyan) को दिए एक इंटरव्यू में सह-कंटेस्टेंट शगुन शर्मा से जब पूछा गया कि वह शो के बाद किससे नहीं मिलना चाहेंगी, तो उन्होंने तुरंत गौरव खन्ना का नाम लिया. शगुन ने आरोप लगाया कि गौरव ने उन्हें शो के दौरान बहुत बुली किया है. शगुन के मुताबिक, अगर कोई टास्क एबॉर्ट करता था तो गौरव उन्हें ताने मारते थे और 'यह तो छोड़ देती है' या 'यह कमजोर है' जैसी बातें कहकर नीचा दिखाते थे.
बता दें कि 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' और 'बिग बॉस 19' जीतने के बाद गौरव खन्ना का यह तीसरा रियलिटी शो है. अब देखना होगा कि इस चोट और विवादों के बीच गौरव शो में आगे कैसे टिक पाते हैं.