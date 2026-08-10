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'मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहां क्या कर रही हूं...' खतरनाक स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की हालत बिगड़ी, रोहित शेट्टी भी हुए परेशान

Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी का फेमस स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के एक खतरनाक फायर स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की हालत बिगड़ गई और वह अपनी याददाश्त खोती नजर आईं. क्या जैस्मिन को याद है कि उनके साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं क्या हुआ-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:08 PM IST
'मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहां क्या कर रही हूं...' खतरनाक स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की हालत बिगड़ी, रोहित शेट्टी भी हुए परेशान

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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