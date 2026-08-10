'मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहां क्या कर रही हूं...' खतरनाक स्टंट के बाद जैस्मिन भसीन की हालत बिगड़ी, रोहित शेट्टी भी हुए परेशान

Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी का फेमस स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शुरुआत हाल ही में हुई है और इसके स्टंट्स ने पहले ही दर्शकों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया है. हाल ही में एक खतरनाक फायर स्टंट के दौरान जैस्मिन भसीन के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर उनकी याददाश्त चली गई. इस आग वाले स्टंट में पूल के अंदर आग के घेरे से बाहर फेंका जाना था. जैसे ही स्टंट शुरू हुआ, जैस्मिन बहुत डरी हुई दिखीं और डर के मारे चिल्लाने लगीं. बाद में, उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें याद नहीं है कि अभी क्या हुआ और वह सोच रही थीं कि वह वहां क्या कर रही थीं.
दरअसल, खतरों के खिलाड़ी में यह फायर स्टंट काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसमें जैस्मिन को एक पूल के अंदर मौजूद फायर रिंग से बाहर निकलना था. स्टंट की शुरुआत होते ही जैस्मिन बेहद डरी हुई नजर आईं और डर के मारे चिल्लाने लगीं. बाद में उन्हें यह कहते सुना गया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि अभी क्या हुआ और वह वहां क्या कर रही थीं.
कलर्स टीवी द्वारा शेयर किए गए एक प्रोमो में जैस्मिन को परेशान हालत में यह कहते सुना गया, 'स्टंट क्या था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है. मैं यहां क्या कर रही हूँ?' ऐसी स्थिति देख शो के होस्ट रोहित शेट्टी भी उनकी सुरक्षा और सेहत की जांच करने के लिए तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े.
खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में इस बार काफी बदलाव किए गए हैं और चुनौतियां पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई हैं. शो के पहले ही एपिसोड में कई कंटेस्टेंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जहां रुबीना दिलैक की तबीयत बिगड़ गई, वहीं शगुन शर्मा बेहोश होते-होते बचीं और गौरव खन्ना को आग के बीच परफॉर्म करना पड़ा. इस बार शो में पुराने और नए कंटेस्टेंट्स के बीच 'ओल्ड वर्सेस न्यू' का कॉन्सेप्ट रखा गया है.
'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 15 में इस बार दर्शकों को पुराने और नए कंटेस्टेंट्स का मिला-जुला रूप देखने को मिल रहा है. शो के मेकर्स ने इसका फॉर्मेट 'पुराने बनाम नए' (Old vs New) कॉन्सेप्ट पर आधारित रखा है. पिछले ग्रुप में रुबीना दिलैक, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, जैस्मीन भसीन, अविका गोर और विशाल आदित्य सिंह जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं. वहीं, मौजूदा नए ग्रुप में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, ओरी, रूहानिका धवन, शगुन शर्मा, अविनाश मिश्रा और हर्ष गुजराल अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं.
इस सीजन के नियमों के अनुसार, हर चैलेंज में पिछले ग्रुप से दो और नए ग्रुप से दो कंटेस्टेंट एक साथ मुकाबले के लिए आते हैं और हारने वाली टीम को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं. इस बार स्टंट्स का लेवल भी काफी बढ़ाया गया है. पहले एपिसोड में एक बड़ा चैलेंज रखा गया था, जिसमें कंटेस्टेंट्स के बंद जगहों के डर (क्लास्ट्रोफोबिया) को परखा गया. उन्हें एक प्लास्टिक बैरियर के सामने वैक्यूम में बंद किया गया, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी थी. उन्हें ऑक्सीजन ट्यूब का सहारा लेकर लाइट चालू करनी थी और कोनों तक पहुंचना था.
इस सीजन की चुनौतियां इतनी कठिन हैं कि स्टंट की प्रैक्टिस करने वाले पेशेवर खिलाड़ियों (Stunt Professionals) को भी टास्क के बाद मेडिकल सहायता लेनी पड़ी. रुबीना दिलैक को भी स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा और जैस्मिन भसीन को अपना एक टास्क बीच में ही छोड़ना पड़ा. गौरव खन्ना को भी आग के बीच परफॉर्म करना पड़ा, जिससे साफ है कि 'पुराने बनाम नए' की यह जंग कंटेस्टेंट्स के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद थकाने वाली साबित हो रही है.