/Khatron Ke Khiladi 15: पीठ पर दनादन रबर बुलेट से मिले ‘घाव’ पर TV स्टार ने किया खुलासा, दर्दनाक खेल देख फैन्स बोले- ‘ये तो टॉर्चर है...’

टीवी के सबसे फेमस रियालिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ के नए सीजन का जबरदस्त बज बना हुआ है. शो के दौरान हुए एक बेहद खतरनाक स्टंट ने सभी को हैरान कर दिया. हाल ही में मशहूर टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने अपने शरीर पर लगे गंभीर चोट के निशानों की फोटो शेयर की थी. इस बात को अभी एक ही दिन बिता था कि टीवी स्टार करण वाही ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपनी चोटिल तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर दीं. रबर बुलेट वाले इस स्टंट के बाद दोनों ही कलाकारों के शरीर पर काफी नीले और गहरे निशान पड़ गए हैं, जिसे देखकर फैंस भी काफी चिंता में पड़ गए.
शेयर की गई तस्वीरो में करण की कमर पर पड़े निशान देख फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. वहीं, करण ने अपना दर्दनाक एक्सपीरियंस शेयर कर बताया कि डर लगने के बावजूद ये शो उनके दिल के काफी करीब रहा है. करण ने लिखा कि ‘खतरों के खिलाड़ी’ उनका सबसे पसंदीदा शो है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत डेरिंग हैं या उन्हें एडवेंचर पसंद है. सच तो ये है कि शो में मिलने वाले टास्क से उन्हें बहुत डर लगता है. इसके बावजूद वो इसे बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि ये शो उन्हें अपनी उन पावर्स और एबिलिटी से मिलाता है, जिसके बारे में वे खुद नहीं जानते थे.
करण वाही ने ये भी खुलासा किया कि वो तीसरी बार इस शो का हिस्सा बने हैं. हालांकि, इस बार का सीजन उनके लिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला साबित हो रहा है. उन्होंने बताया कि रबर बुलेट वाला ये टास्क उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल स्टंट रहा. इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस और ऑडियंस को सख्त हिदायत दी कि कोई भी इंसान इस तरह के स्टंट को घर पर या कहीं भी दोहराने की गलती बिल्कुल न करे. ये स्टंट एलिमिनेशन राउंड का हिस्सा था, जिसमें कई कलाकारों को एक साथ पीछे मुड़कर खड़ा होना पड़ा था.
करण वाही से पहले एक्टर गौरव खन्ना ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके अपना दर्द जाहिर किया था. उन्होंने अपनी पीठ पर पड़े चोट के निशानों को दिखाते हुए बताया कि टीवी पर इस टास्क को देखते वक्त भी उन्हें वही पुराना दर्द महसूस हो रहा था. गौरव ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस बताया. उन्होंने अपने साथी कंटेस्टेंट ओरी का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस पल को कैमरे में कैद किया था. गौरव ने बताया कि इस मुश्किल टास्क से सिर्फ वो अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ मौजूद बाकी तीनों कलाकारों को भी गुजरना पड़ा था और सभी को काफी चोटें आई थीं.
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं इन दर्दनाक तस्वीरों ने लोगों के बीच इस शो में स्टार्स की सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठना शुरू कर दिए. लोग इसको स्टंट नहीं, बल्कि टॉर्चर बता रहे हैं. इस पूरे विवाद पर बैनिजॉय ग्रुप के सीईओ दीपक धर ने अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शो पूरी तरह से सिक्योर है और इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी रूल्स का पालन किया जाता है. उन्होंने ये भी कहा कि शो में डर का माहौल जरूर होता है, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं है. ये शो कई सालों से चल रहा है और इसकी शूटिंग सिक्योर माहौल में ही की जाती है.
‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शुरुआत 1 अगस्त से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर हो चुकी है. इस बार शो में गौरव खन्ना और करण वाही के अलावा कई मशहूर चेहरे नजर आ रहे हैं. इनमें हर्ष गुजराल, जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलैक, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, अविका गौर, ओरी अवत्रामाणी, ऋत्विक धनजानी, रुहानिका धवन और विशाल आदित्य सिंह जैसे नाम शामिल हैं. ये सभी सितारे साउथ अफ्रीका की खूबसूरत लोकेशन पर एक से बढ़कर एक खौफनाक स्टंट का सामना कर रहे हैं. इस बार का सीजन ऑडियंस को रोमांच से भरने के साथ-साथ काफी एंटरटेन भी कर रहा है.