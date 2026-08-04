Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /टीवी
  • /Khatron Ke Khiladi 15: पीठ पर दनादन रबर बुलेट से मिले ‘घाव’ पर TV स्टार ने किया खुलासा, दर्दनाक खेल देख फैन्स बोले- ‘ये तो टॉर्चर है...’

Khatron Ke Khiladi 15: पीठ पर दनादन रबर बुलेट से मिले ‘घाव’ पर TV स्टार ने किया खुलासा, दर्दनाक खेल देख फैन्स बोले- ‘ये तो टॉर्चर है...’

Khatron Ke Khiladi 15: टीवी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में रबर बुलेट वाले खौफनाक स्टंट ने गौरव खन्ना के बाद अब इस टीवी एक्टर को बुरी तरह जख्मी कर दिया है. शरीर पर पड़े गहरे नीले और लाल निशानों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसे देख फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसको स्टंट नहीं टॉर्चर बता रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:29 AM IST
Khatron Ke Khiladi 15: पीठ पर दनादन रबर बुलेट से मिले ‘घाव’ पर TV स्टार ने किया खुलासा, दर्दनाक खेल देख फैन्स बोले- ‘ये तो टॉर्चर है...’
Image Credit: Khatron Ke Khiladi 15 Rubber Bullet Stunt

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Meta की उड़ी नींद! जुकरबर्ग से मांगी गई बिना शर्त माफी, जानें धारा 79 का पूरा विवाद
2
3
4
5