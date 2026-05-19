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Hindi Newsटीवीदो साल बाद लौटेगा खतरों का खेल! केपटाउन में शुरू हुई ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग, पुराने खिलाड़ियों की भी हुई एंट्री

दो साल बाद लौटेगा खतरों का खेल! केपटाउन में शुरू हुई ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग, पुराने खिलाड़ियों की भी हुई एंट्री

Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी का फेमस स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' दो साल बाद धमाकेदार वापसी करने को बिल्कुल तैयार है. शो की शूटिंग अफ्रीका के केपटाउन में शुरू हो चुकी है, जहां सभी कंटेस्टेंट्स पहुंच गए हैं. इ बार शो में नए और पुराने कंटेस्टेंट्स का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 19, 2026, 07:14 AM IST
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दो साल बाद लौटेगा खतरों का खेल! केपटाउन में शुरू हुई ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की शूटिंग, पुराने खिलाड़ियों की भी हुई एंट्री

Khatron Ke Khiladi 15: टीवी का सबसे पॉपुलर स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के सीजन 15 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. बीते साल इसका 15वां सीजन नहीं आ पाया था. अब दो साल के इंतजार के बाद शो शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की अनाउंसमेंट तो काफी पहले ही हो चुकी है. इसके साथ ही शो के सभी कंटेस्टेंट्स के नाम भी रिवील कर दिए गए हैं. हाल ही में एक इवेंट में सारे खिलाड़ी एक साथ नजर आए थे. अब सभी खिलाड़ी केपटाउन पहुंच गए हैं.

केपटाउन में शुरू हुई शूटिंग

रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हो रही है. इस शहर में पहले भी इस शो की शूटिंग हो चुकी है. एक बार फिर खिलाड़ी केपटाउन में खतरों से लड़ते नजर आएंगे. शो की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. स्टंट शो से जुड़े कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक केपटाउन से फोटोज शेयर कर रहे हैं.

रुबीना दिलैक ने दिया हिंट

वहीं, टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए एक ऐसा कैप्शन लिखा, जो सीधा 'खतरों के खिलाड़ी 15' की तरफ हिंट देता है. उन्होंने लिखा, 'तूफान से पहले की शांति... अभी या कभी नहीं.' वहीं, बाकी कई कंटेस्टेंट्स भी केप टाउन से तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

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रोहित शेट्टी का नया सीजन काफी खास

बता दें कि रोहित शेट्टी होस्टेड स्टंट शो का नया सीजन काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार शो में पुराने कंटेस्टेंट्स भी इसका हिस्सा हैं. इस बार 'खतरों के खिलाड़ी 15' में खतरों से खेलने वाले कंटेस्टेंट्स में रुबीना दिलैक, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, करण वाही, रित्विक धनजानी, हर्ष गुजराल, ओरी, जैस्मिन भसीन, शगुन शर्मा, अविनाश मिश्रा, रुहानिका धवन, अविका गौर और विशाल आदित्य सिंह जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. इस शो के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. फैंस आए दिन शो से जुड़े नए-नए अपडेट जानने के लिए बेताब रहते हैं.

कब और कहां देखें 'खतरों के खिलाड़ी 15'?

रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है कि इस बार यह शो कब आएगा. हालांकि, खबरें आ रही हैं कि शो का ग्रैंड प्रीमियर जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता है. 'खतरों के खिलाड़ी 15' टीवी चैनल कलर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर लॉन्च होगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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