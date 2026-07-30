Khatron Ke Khiladi 15: स्टंट के दौरान रुबीना दिलैक की बिगड़ी तबीयत, अचानक बेहोश हुईं एक्ट्रेस, बोली कुछ याद नहीं

Khatron Ke Khiladi 15: रुबीना दिलैक टीवी जगत की टॉपु एक्ट्रेस हैं. कई टीवी सीरियल और रिएलिटी का हिस्सा बन चुकी है. रुबीना दिलैक इन दिनों रोहित शेट्टी के रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आएंगी. रूबीना दिलैक शो में स्टंट के दौरान वह बेहोश हो गई थी. रुबिना हेलीकॉप्टर वाले टास्क के दौरान तबीयत खराब हो जाती है. मेडिकल स्टाफ ने तुरंत उनकी मदद की है.
खतरों के खिलाड़ी 15 के नए प्रोमो वीडियो में रुबीना दिलैक हेलिकॉप्टर स्टंट करती नजर आ रही है. एक्ट्रेस हवा में हेलिकॉप्टर पर लटकी दिख रही है. इस दौरान वह जाल में फंसी रहती हैं. जाल से बाहर आने के बाद वह पानी में गिर जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाते ही जिसके बाद एक्ट्रेस बेहोश हो जाती है. प्रोमो में रोहित शेट्टी उन्हें आवाज लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है. रुबीना को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है.
रुबीना ने पूरी टीम का आभार जताते हुए कहा कि मैं पूरी टीम की बहुत आभारी हूं. उन्होंने मुझे तुरंत एम्बुलेंस तक पहुंचाया है. मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखा. मैं ये एपिसोड देखना चाहूंगी क्योंकि बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. इसके बारे में मुझे लोगों से पता चला. ये मेरी लाइफ का सबसे इंटेंस पल था.
रूबीना ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि मैं शो की शुरुआत धमाकेदार करना चाहती थी. लेकिन हर चीज मेरी सोच के अनुसार नहीं हो सकती है. रुबीना के इस बयान से लग रहा है कि शो के पहले ही एपिसोड की शूटिंग के दौरान ऐस हादसा हुआ. रुबीना ने बताया है कि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 15 में हिस्सा अपनी जुड़वा बेटियों के लिए लिया. उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां बड़ी होकर देखें कि उनकी मां ने कभी भी किसी चुनौती से डरी या पीछे नहीं हटी.
खतरों के खिलाड़ी 15 का प्रीमियर 1 अगस्त 2026 को होगा. पहले शो जल्दी शुरू होने वाला था लेकिन फिर शो की लॉन्च डेट आगे बढ़ा दी गई है. रोहित शेट्टी शो हर शनिवार और रविवार को 9 बजे कलर्स टीवी पर होगा. इस शो को जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं.