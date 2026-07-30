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Khatron Ke Khiladi 15: स्टंट के दौरान रुबीना दिलैक की बिगड़ी तबीयत, अचानक बेहोश हुईं एक्ट्रेस, बोली कुछ याद नहीं

Khatron Ke Khiladi 15: खतरों के खिलाड़ी 15 शो में रुबीना दिलैक स्टंट के दौरान बेहोश हो जाती हैं. एक्ट्रेस को तुरंत अस्पताल भेजा जाता है. वहीं एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है.

Written ByShilpa
Published: Jul 30, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:04 AM IST
Khatron Ke Khiladi 15: स्टंट के दौरान रुबीना दिलैक की बिगड़ी तबीयत, अचानक बेहोश हुईं एक्ट्रेस, बोली कुछ याद नहीं

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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