उबलते मोम ने निकाली चीखें, दर्दनाक टास्क में कांप गए स्टार्स! रूबिना से लेकर विशाल तक... सभी तड़प उठे

Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी का धमाकेदार शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' इन दिनों दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है, लेकिन टीवी पर दिख रहा यह रोमांच अब कंटेस्टेंट्स के लिए टॉर्चर बनता जा रहा है. हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. शो में इस बार सितारों को किसी खतरनाक जानवर या ऊंचाई से नहीं, बल्कि उबलते हुए गर्म मोम का सामना करना पड़ा. इस खौफनाक स्टंट ने न केवल सितारों के पसीने छुड़ा दिए, बल्कि टीवी की लेडी बॉस रूबिना दिलैक की चीखें तक निकल गईं. वहीं इस दर्दनाक एलिमिनेशन टास्क को पूरा न कर पाने के कारण विशाल आदित्य सिंह को शो से हाथ धोना पड़ा है.
टास्क शुरू होते ही चारों कंटेस्टेंट्स दर्द से तड़प उठे. मेडिकल टीम की मौजूदगी के बावजूद यह टास्क बेहद भारी साबित हुआ. रूहानिका बीच में ही फूट-फूटकर रोने लगीं, वहीं रूबिना दिलैक दर्द के मारे चिल्लाने लगीं. रूबिना ने कहा, "यह सच में जानलेवा है, मेरी आत्मा बाहर आ गई है सर." जब रोहित शेट्टी ने मोम का बहाव और तेज करने का ऐलान किया तो रूबिना की हालत और खराब हो गई. उन्होंने बताया कि मोम की परतें त्वचा के अंदर तक चुभ रही हैं और यह दर्द बर्दाश्त से बाहर है. आखिर में रूहानिका ने स्टंट बीच में ही छोड़ दिया और हर्ष गुजराल इस टास्क के विजेता बनकर सुरक्षित हो गए.
दर्दनाक टास्क के बाद विशाल आदित्य सिंह हुए एलिमिनेट
इस खौफनाक एलिमिनेशन टास्क में नाकाम रहने के बाद विशाल आदित्य सिंह शो से बाहर हो गए हैं. टास्क के बाद विशाल ने अपना दुख बयां करते हुए कहा कि हम इस शो में आते हैं और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं. यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक है. वहीं रूबिना ने कहा कि मेरी स्किन की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी और अब तो बोलने में भी बहुत ताकत लग रही है. विशाल के बाहर होने से उनके फैंस काफी उदास हैं.
मेकर्स पर भड़का सोशल मीडिया का गुस्सा
सोशल मीडिया पर इस एपिसोड के प्रसारित होते ही फैंस का गुस्सा फूट पड़ा. दर्शकों ने शो के मेकर्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोम से हाथ में छाले पड़ जाएंगे. कई यूजर्स ने इसे स्टंट के बजाय 'टॉर्चर' करार दिया. पिछले हफ्ते रबर पैलेट्स वाले स्टंट में भी कई सितारों को चोटें आई थीं, जिसके बाद से ही शो की आलोचना हो रही है. एक यूजर ने लिखा कि खिलाड़ियों को जख्मी करके 'फियर फैक्टर' का नाम देना सही नहीं है, इसे तुरंत बंद किया जाए.
कंटेस्टेंट्स और मेकर्स ने दी सुरक्षा की सफाई
बढ़ते विवाद के बीच शो के कुछ सितारों और मेकर्स ने सुरक्षा इंतजामों का बचाव किया है. वैरायटी इंडिया से बातचीत में करण वाही ने कहा कि स्टंट से पहले सुरक्षा के सारे नियम अच्छे से समझाए जाते हैं और रोहित शेट्टी खुद हर चीज़ पर नज़र रखते हैं. अविका गौर और विशाल आदित्य सिंह ने भी माना कि लॉजिस्टिक्स और मेडिकल टीम पूरी तरह से अलर्ट रहती है और चोट लगना किसी भी एडवेंचर का हिस्सा है. वहीं एचटी से बात करते हुए बनिजय एशिया के सीईओ दीपक धर ने साफ किया कि शो में क्रूरता नहीं है और सभी स्टंट्स एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही कराए जाते हैं.