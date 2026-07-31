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'मैं उनकी आसान टारगेट थी...' शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना पर लगाए बुलिंग के आरोप, जानें KKK 15 के सेट पर क्या हुआ?

Khatron Ke Khiladi 15 Set Controversy: 'खतरों के खिलाड़ी 15' की कंटेस्टेंट शगुन शर्मा ने हाल ही में शो के दौरान गौरव खन्ना द्वारा बार-बार निशाना बनाए जाने और बुली करने का खुलासा किया है. उन्होंने कहा, 'वह गेम खत्म होने के बाद उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहेंगी.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 31, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:15 PM IST
'मैं उनकी आसान टारगेट थी...' शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना पर लगाए बुलिंग के आरोप, जानें KKK 15 के सेट पर क्या हुआ?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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