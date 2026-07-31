'मैं उनकी आसान टारगेट थी...' शगुन शर्मा ने गौरव खन्ना पर लगाए बुलिंग के आरोप, जानें KKK 15 के सेट पर क्या हुआ?

Khatron Ke Khiladi 15 Set Controversy: टीवी पर एक बार फिर से 'खतरों के खिलाड़ी' का खेल शुरू होने जा रहा है. बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी स्टंट-आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' से वापसी करने जा रहे हैं. लंबे समय से फैंस को इस शो का इंतजार है.
इसी बीच हाल ही में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि शो के दौरान उनके साथी कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने बार-बार उन्हें निशाना बनाया. प्रतियोगिता के बाद वह किस कंटेस्टेंट से बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगी, इस बारे में बात करते हुए शगुन ने गौरव का नाम लिया और कहा कि उनके साथ गौरव का बर्ताव अक्सर हद पार कर जाता था.
एक्ट्रेस शगुन शर्मा ने 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अपने अनुभव को लेकर बेबाक टिप्पणी की है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथी कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने रियलिटी शो के दौरान उन्हें बार-बार निशाना बनाया. शगुन ने गौरव का नाम लेते हुए कहा कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनसे वह प्रतियोगिता के बाद दोबारा कभी नहीं मिलना चाहेंगी. शगुन के अनुसार, गौरव का उनके प्रति व्यवहार अक्सर मर्यादा लांघ जाता था. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रियलिटी टीवी का दबाव लोगों का एक अलग पक्ष सामने ला सकता है.
'फिल्मीज्ञान' के साथ बातचीत के दौरान शगुन से पूछा गया कि क्या 'खतरों के खिलाड़ी 15' का कोई ऐसा सदस्य है, जिससे वह शो के बाद संपर्क में नहीं रहना चाहेंगी. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, 'मुझे लगता है कि गौरव खन्ना वह व्यक्ति हैं, जिनसे मैं नहीं मिलना चाहूंगी.' जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तो अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि गौरव ने उन्हें बहुत 'बुली' किया है और गेम के दौरान उन्हें ही टारगेट किया जाता था. शगुन ने बताया कि स्टंट से जुड़ी चर्चाओं के दौरान उन्हें अक्सर अकेला महसूस कराया जाता था और अगर कई प्रतियोगी टास्क पूरा करने में विफल रहते, तो गौरव अपनी अधिकांश आलोचना उनकी ओर ही मोड़ देते थे.
शो के उदाहरणों को याद करते हुए शगुन ने दावा किया कि जब भी वह किसी स्टंट में संघर्ष करती थीं, तो गौरव बार-बार उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाते थे. उन्होंने बताया, 'मिसाल के तौर पर अगर पांच लोगों ने टास्क किया और उनमें से चार ने उसे अधूरा छोड़ दिया, तो उन चार में से वह सबसे ज्यादा मुझे ही पकड़ते थे.' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गौरव 'ये तो छोड़ देती है', 'वह कमजोर है' और 'यह मत करो' जैसी टिप्पणियां करते थे, जो उन्हें बेवजह और मायूस करने वाली लगती थीं. शगुन के अनुसार, जो शुरुआत में प्रतियोगिता का हिस्सा लगने वाला मजाक था, वह धीरे-धीरे अपमानजनक और 'मीन' (Mean) होने लगा था.
अपने आरोपों के बावजूद, शगुन ने गौरव के व्यक्तित्व को लेकर कोई कठोर फैसला सुनाने से परहेज किया. उन्होंने स्वीकार किया कि रियलिटी शो प्रतियोगियों को एक ऐसे गहन वातावरण में डाल देते हैं, जहां भावनाएं अक्सर चरम पर होती हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि रियलिटी स्पेस में आप खुद का एक अलग ही वर्जन बन जाते हैं.' शगुन का मानना है कि शो में गौरव का व्यवहार जरूरी नहीं कि यह दर्शाए कि वह असल जिंदगी में कौन हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि तनावपूर्ण स्थितियां कभी-कभी ऐसे गुण सामने ला सकती हैं, जो लोग सामान्य परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं करते.