कीकू शारदा का अरबाज से तगड़ा झगड़ा, 'राइज एंड फॉल' में मचा हंगामा

Kiku Sharda का नए रियलिटी शो का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो अरबाज पटेल पर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को खूब देखा जा रहा है.
Rise and Fall Kiku Sharda: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' लगातार सुर्खियां बटोर रहा है. इसमें कॉमेडियन कीकू शारदा और अरबाज पटेल के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कीकू अरबाज के शो में आने की मंशा पर सवाल उठाते दिख रहे हैं. इसमें दोनों का आमना-सामना होता दिख रहा है. वीडियो में कीकू शारदा, अरबाज पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं.
कीकू ने अरबाज पर निकाली भड़ास
वीडियो में अरबाज पटेल के रवैये पर तंज कसते हुए कीकू शारदा ने कहा- 'अरबाज जिस दुनिया से आते हैं, इनका ना कलाकार बनने का कोई मकसद है, ना ही एक्टिंग करने का मकसद है. ये बस यहीं है कि ये मेरी पर्सनैलिटी है और मैं लड़ जाऊंगा. इनको ना गाना है, कला के क्षेत्र से तो ये है ही नहीं.'
दो ग्रुप में बंटा घर
इस हफ्ते 'राइज एंड फॉल' का हाउस दो वर्ग ग्रुप में बंटा हुआ है. एक रूलर्स का और दूसरा वर्कर्स का. इस बार अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत, संगीता फोगाट, अनाया बांगर, आरुष भोला, आकृति नेगी और नूरिन शा वर्कर्स की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि कीकू शारदा, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, आहना कुमरा, बाली, नयनदीप रक्षित, अरबाज पटेल और पवन सिंह रूलर्स की भूमिका में हैं. इस शो को मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं.
नहीं छोड़ा कपिल का शो
कीकू शारदा की बात करें तो कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उनके और कृष्णा अभिषेक के बीच झगड़ा हो गया है. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था. मगर ये वीडियो एक शूट से जुड़ा था. इस बात का दोनों ने खंडन किया था कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव है.
यह खबर सामने आने के बाद दोनों ने एक पोस्ट भी शेयर किया था और बताया था कि उन दोनों की दोस्ती कभी न टूटने वाला बंधन है. साथ ही, कीकू शारदा ने क्लीयर किया था कि वो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' छोड़कर कर नहीं जा रहे हैं. वो हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहेंगे.
