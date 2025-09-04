झूठी निकली कीकू शारदा के कपिल शर्मा शो छोड़ने की खबरें, कृष्णा अभिषेक संग झगड़े का सच भी आया सामने
झूठी निकली कीकू शारदा के कपिल शर्मा शो छोड़ने की खबरें, कृष्णा अभिषेक संग झगड़े का सच भी आया सामने

Kiku Sharda के करीबी ने खुलासा किया कि कीकू 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का हिस्सा है या फिर नहीं. इसके साथ ही कृष्णा अभिषेक से हुए झगड़े के बारे में भी सब कुछ साफ-साफ बता दिया.

Sep 04, 2025
कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक
Kiku Sharda The Great Indian Kapil Show: कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि कॉमेडियन कीकू शारदा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में हिस्सा लेने जा रहे हैं. इन खबरों को जैसे ही तूल मिला तो एक्टर सामने आए और इन खबरों के पीछे का सच बताया. इन अफवाहों को लेकर कीकू ने ऐसा जवाब दिया कि उनके फैंस खुशी से झूम उठेंगे.

बीच में नहीं छोड़ा शो

कहा जा रहा था कि नए शो में जाने के लिए कीकू शारदा पुराने शो को छोड़ रहे हैं. इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कृष्णा अभिषेक के साथ उनका झगड़ा हुआ है, इसलिए वो शो से किनारा कर रहे हैं. लेकिन ये सारी बातें सिर्फ अफवाह निकली. उनसे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कीकू शारदा ने कपिल के शो के मौजूदा सीजन की शूटिंग पूरी कर ली है. उनका कोई काम बाकी नहीं है, कोई अचानक शो से बाहर नहीं गया है और उनके और टीम के बीच कोई तनाव नहीं है.

कीकू-कृष्णा के बीच सब ठीक

'राइज एंड फॉल' में वो अपनी पूरी शूटिंग करने के बाद ही गए हैं. साथ ही यह भी बताया गया कि कीकू शारदा और कृष्णा के बीच सब कुछ बिल्कुल ठीक है. दोनों कलाकारों के बीच दोस्ताना और पेशेवर रिश्ता है. दोनों के बीच टकराव के जो भी वीडियो वायरल होते हैं वो शो से ही रिलेटेड हैं, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कपिल शर्मा के शो में अब नजर नहीं आएंगे कीकू शारदा! कृष्णा अभिषेक संग झगड़े के बाद उठाया बड़ा कदम, फैंस भी रह गए शॉक्ड

'राइज एंड फॉल' शो में आएंगे नजर

नए शो 'राइज एंड फॉल' की बात करें तो इसमें अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत जैसे सितारे हैं. हाल ही में इसमें भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की एंट्री हुई है. राइज एंड फॉल को 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं. शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ बिग बॉस के जैसा ही है. शो के होस्ट अशनीर खुद 'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं. यह 6 सितंबर से दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा.

 

 

IANS

