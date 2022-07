Lataa saberwal Now: आजकल कहां हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बनीं अक्षरा की मां? छोटे पर्दे से ब्रेक लेकर कर रहीं ये काम

Know Where is Lataa Saberwal Now: टीवी की पॉपुलर सीरियल्स की बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है का नाम इस लिस्ट में जरूर आएगा. सालों तक चले इस शो ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया तो एक खूबसूरत पारिवारिक कहानी हर किसी को खूब पसंद आई. नैतिक और अक्षरा की जिंदगी की कहानी इस सीरियल के तमाम किरदार काफी खास रहे जिनमें से एक था अक्षरा की मां ‘राजश्री’ का किरदार जिसे बखूबी निभाया लता सबरवाल ने. लेकिन अब लता सबरवाल (Lata Saberwal) सिर्फ इस शो से ही नहीं बल्कि टीवी से ही दूरी बना चुकी हैं. तो भला वो आजकल हैं कहां और क्या कर रही हैं?

फिल्मों से सीरियल तक में नजर आईं लता सबरवाल

टीवी और फिल्मों में लता सबरवाल खूब काम कर चुकी हैं. कहता है दिल, शाका लाका बूम बूम, आवाज, देवी, दिशाएं, वो रहने वाली महलों की,घर एक सपना, वो अपना सा जैसे ना जाने कितने ही सीरियल्स कर चुकी हैं लता सबरवाल यही वजह है कि वो टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. साल 2009 में आए ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल ने उन्हें खास पहचान दी. इस शो में हिना खान ने लीड रोल निभाया था और लता उनकी मां के रोल में नजर आई थीं. ये शो पूरे 10 साल चला. 2019 तक लोगों को खूब एंटरटेन कर चुके इस शो के बाद वो ये रिश्ते हैं प्यार के में दिखीं लेकिन 2020 में उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया और अब वो छोटे और बड़े पर्दे से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं.

टीवी की दुनिया से दूर कर रहीं ये काम

लता सबरवाल ने एक्टिंग से दूर जाने का फैसला खास वजह से लिया वो भी सो समझकर. लता ने बेटे की खातिर खुद को इस बिजी इंडस्ट्री से अलग कर लिया और अब वो वहीं काम कररही हैं जो उन्हें खुशी भी देता है और सुकून भी. लता घर बैठकर हेल्थ और ब्यूटी टिप्स देती हैं ताकि लोगों से जुड़ी भी रहें और अपने नॉलेज से वो दूसरों के काम भी आ सकें. छोटे पर्दे के अलावा लता सबरवाल इश्क विश्क और विवाह जैसी शानदार फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल उन्होंने छोटे पर्दे से दूरी बना रखी है लेकिन बड़े पर्दे का ऑप्शन उन्होंने अभी भी खुला रखा है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर