Koffee with karan में इस वजह से जाने से डरती हैं Shehnaaz Gill, बोलीं – ‘चली तो जाऊं पर...’

Shehnaaz Gill on Debut in Koffee with Karan: शहनाज गिल आज ना सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं बल्कि एक ऐसी सेलेब्रिटी हैं जिन्हें लोग खूब प्यार करते हैं. शहनाज की एक झलक लोगों को दीवाना बना देती है. उनकी क्यूटनेस पर हर कोई फिदा है. टीवी इंडस्ट्री से लेकर बी टाउन तक शहनाज की चर्चा होती ही रहती हैं. यहा तक कि शहनाज इन दिनों सलमान खान के भी काफी करीब हैं और उनकी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू भी करने जा रही हैं. पर क्या शहनाज कॉफी विद करण में जाने वाली हैं? हाल ही में ये सवाल शहनाज से एक इंटरव्यू में पूछा गया.

कॉफी विद करण में जाने से डरती हैं शहनाज गिल

शहनाज गिल से हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर उन्हें करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाने का मौका मिल जाए तो उनका रिएक्शन क्या होगा. इस पर शहनाज ने हमेशा की तरह क्यूटनेस से भरा जवाब दिया. शहनाज के कहा कि वो चली तो जाएं लेकिन शो में इतनी अंग्रेजी भला बोलेगा कौन...और इनकी इस मासूमियत और ईमानदार पर फिर से लोगों को प्यार आ गया.

जल्द बॉलीवुड डेब्यू करेंगी शहनाज गिल

बिग बॉस में नजर आने के बाद शहनाज गिल सोशल मीडिया पर तो धूम मचा ही चुकी हैं और अब वो जल्द ही बड़े पर्दे पर भी छाने वाली हैं. वो सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दीवाली से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. उन्हें इस फिल्म में अपने हिस्से की शूटिंग वो कर चुकी हैं. फिल्म अगले साल रिलीज होनी है. हालांकि हाल ही में फिल्म को लेकर काफी कुछ खबरे छाई रहीं. कहा जा रहा था कि सलमान से नाराज होकर शहनाज ने फिल्म छोड़ दी है. लेकिन खुद शहनाज ने सामने आकर इन खबरों को महज अफवाह ही बताया था.

