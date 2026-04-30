खत्म हुई 7 साल की दूरियां... कृष्णा-कश्मीरा की जुड़वां बेटों से पहली बार मिलीं मामी सुनीता आहूजा, वायरल VIDEO ने जीत लिया हर किसी का दिल

Krushna Abhishek Sunita Ahuja: सालों की दूरियों के बाद कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह की जिंदगी में मामा गोविंदा के बाद अब मामी सुनीता आहूजा की भी एंट्री हो चुका है. हाल ही में एक रियलिटी शो के दौरान सुनीता कृष्णा और कश्मीरा के जुड़वां बेटों से पहली बार मिली. ये पल हर किसी के लिए काफी इमोशनल रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है.
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Krushna Abhishek Sunita Ahuja Reunion: हाल ही में ओटीटी से लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पल देखने को मिला जिसने सबका दिल जीत लिया. ये पल तब आया जब कृष्णा अभिषेक की मामी सुनीता आहूजा पहली बार उनके दोनों जुड़वां बेटों से मिली. बच्चों के जन्म के कई साल बाद ये मुलाकात हुई इसलिए माहौल काफी इमोशनल था. ये पल तब आया जब सुनीता आहूजा कुकिंग रियलिटी शो ‘सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स’ में बतौर गेस्ट नजर आईं. शो के दौरान परिवार की दूरियां कम होती दिखीं.
इस पूरे पल ने लोगों को इमोशनल कर दिया और सभी का दिल जीत लिया. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह के जुड़वां बेटे रयान और कृष्णांग पहली बार अपनी दादी सुनीता आहूजा से मिलते हुए नजर आए. दोनों बच्चे लगभग 7 साल के हैं और ये मुलाकात उनके जीवन का बेहद खास पल बन गई. वीडियो में सुनीता आहूजा अपने दोनों नाती से मिलकर बेहद इमोशनल और खुश नजर आईं. उनके चेहरे पर लंबे समय बाद मिली इस खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी.
ये वीडियो देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए और कमेंट्स में प्यार बरसाया. इस खास पल को कृष्णा अभिषेक ने भी अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर शेयर किया और बताया कि ये मुलाकात सभी के लिए कितनी लंबे समय से इंतजार की जा रही थी. इस दौरान कश्मीरा शाह अपने बच्चों के साथ हल्के मजाकिया अंदाज में बातचीत करती नजर आईं. उन्होंने बच्चों से पूछा ‘क्या तुम मुझसे डरते हो’ जिस पर दोनों बच्चों ने मासूमियत से हां में सिर हिला दिया. ये सीन काफी मजेदार था, जिसने माहौल को और भी सहज बना दिया.
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परिवार के बीच ये पल प्यार और अपनापन दिखाने वाला साबित हुआ. इसने सभी के दिलों को छू लिया और रिश्ते मजबूत होते दिखे. मुलाकात के दौरान सबसे इमोशनल पल तब आया जब कृष्णा अभिषेक अपने मामी सुनीता आहूजा को देखकर खुद को रोक नहीं पाए. वे जमीन पर लेट गए और उन्होंने अपने पिछले सालों की किसी भी गलती के लिए माफी मांगी. उनका ये रूप देखकर वहां मौजूद सभी लोग इमोशनल हो गए. सुनीता आहूजा ने भी उन्हें प्यार से समझाया और कहा कि वे उन्हें अपने बेटे की तरह मानती हैं और सब कुछ माफ कर चुकी हैं.
उन्होंने सभी को आगे बढ़ने और पुरानी बातों को भूलने की सलाह दी. ये पल परिवार के रिश्तों में एक नई शुरुआत जैसा माना जा रहा है. सभी ने राहत की सांस ली. कश्मीरा शाह भी इस मुलाकात के दौरान काफी इमोशनल नजर आईं और उन्होंने सुनीता आहूजा से माफी मांगी. उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत शर्मिंदा हूं और दिल से माफी चाहती हूं’. उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज भी कांप रही थी. सुनीता ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि पुरानी बातें अब खत्म हो चुकी हैं और अब सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए. इस मौके पर दोनों के बीच एक नया भरोसा और अपनापन देखने को मिला.
हालांकि, इस इमोशनल पारिवारिक मिलन में एक्टर गोविंदा मौजूद नहीं थे. फैंस ने इस मिलन को पॉजिटिव कदम बताया और खुशी जताई. काफी समय से कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के परिवार और सुनीता आहूजा के बीच रिश्तों में दूरी बनी हुई थी. कई बार दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आती रही थीं. खासकर सुनीता आहूजा और कश्मीरा शाह के बीच कुछ पुरानी बातों को लेकर विवाद भी चर्चा में रहा था. इसी वजह से परिवार लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहा. हालांकि, अब इस मुलाकात ने रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया है और उम्मीद की जा रही है कि आगे सब कुछ बेहतर होगा.
दोनों परिवारों के बीच नई शुरुआत की उम्मीद जगी है. फैंस काफी खुश हैं और समर्थन दे रहे हैं. ये पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे एक दिल छू लेने वाला पारिवारिक पल बता रहे हैं. लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लोगों का कहना है कि परिवार में चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाएं, लेकिन प्यार और अपनापन हमेशा उन्हें जोड़ सकता है. कृष्णा, कश्मीरा और सुनीता के इस मिलन ने यह साबित किया कि समय के साथ रिश्तों में सुधार संभव है.
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