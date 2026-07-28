'आज जितना मुस्कुरा सकती हो, मुस्कुरा लो...' एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा को मिला धमकी भरा लेटर, वीडियो शेयर कर जताई चिंता

Krystle Dsouza Receives Threatening Letter: टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. एक्ट्रेस फैंस के साथ कनेक्ट होने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए हैं. क्रिस्टल डिसूजा को अपनी कार पर एक धमकी भरा खत मिला है, जिसे देखने के बाद एक्ट्रेस हैरान रह गईं.
एक्ट्रेस को कार पर एक धमकी भरा खत मिला है और इसे देखकर एक्ट्रेस काफी हैरान रह गईं. इस लेटर में हैरानी की बात ये है कि इस पर एक्ट्रेस क्रिस्टल का नाम भी लिखा हुआ है और वह खुद नहीं जानती हैं कि उसे कार पर किसने चिपकाया है. इसी बीच एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है.
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी भड़ास निकाली है. एक्ट्रेस ने सबसे पहले अपने फैंस को बताया कि उनकी कार पर एक पत्र चिपका हुआ मिला है. वीडियो में आगे उन्होंने बताया कि इस लेटर पर क्या लिखा हुआ है. एक्ट्रेस ने बताया, 'अभी काम से फ्री हुई हूं और मैं पार्किंग एरिया में आई हूं. यहां मेरी कार है. उस कार के विंडशील्ड पर मैंने ये देखा.' यह कहते हुए एक्ट्रेस ने लेटर उठाया और उसे पढ़ने लगीं.
एक्ट्रेस ने बताया कि इस लेटर में लिखा है, 'क्रिस्टर, आज जितना हो सके मुस्कुरा लो, जल्द ही तुम्हारा सच सामने आने वाला है.' (यदि लेटर में वास्तव में 'क्रिस्टर' ही लिखा है, तो इसे ऐसे ही रहने दें।) इस लेटर को पढ़ने के बाद क्रिस्टल ने कहा कि आमतौर पर उन्हें ऐसी चीजें काफी परेशान नहीं करती हैं, लेकिन इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं मान सकती हूं कि यह कोई रैंडम चीज नहीं है. अब मुझे नहीं पता कि मैं डरूं या चिंता करूं. अगर ये मजाक है, तो ये मजाक बहुत ही ज्यादा बेकार है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं.'
एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई एक्ट्रेस की चिंता कर रहा है. फैंस भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक्ट्रेस की कार पर कोई नोट कैसे रख सकता है. हालांकि, अब तक क्रिस्टल ने इस नोट के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया है. वह सिर्फ वीडियो शेयर करके शांत हो गई हैं.