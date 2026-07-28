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'आज जितना मुस्कुरा सकती हो, मुस्कुरा लो...' एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा को मिला धमकी भरा लेटर, वीडियो शेयर कर जताई चिंता

Krystle Dsouza New Video: टीवी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा से जुड़ी शॉकिंग खबर सामने आ रही है. हाल ही में एक्ट्रेस को धमकी भरा लेटर मिला है. इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर करते हुए दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 28, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:43 PM IST
'आज जितना मुस्कुरा सकती हो, मुस्कुरा लो...' एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा को मिला धमकी भरा लेटर, वीडियो शेयर कर जताई चिंता

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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