/‘सीता के पति से लेकर...’ कुणाल कामरा के बयान पर भड़कीं सुप्रीम कोर्ट के वकील, भेजा लीगल नोटिस; बोले- ‘ये कॉमेडी नहीं, आस्था का अपमान है...’

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं. इस बार दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिए गए उनके एक बयान को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है. वहां सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल चल रही थी, जिसमें शामिल होने कुणाल कामरा भी पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने मंच से एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही हंगामा मच गया और मामला सीधे कोर्ट-कचहरी तक पहुंच गया है.
इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील अमिता सचदेवा ने कुणाल कामरा को एक लीगल नोटिस भेजा है. इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कामरा ने अपने बयान में हिंदू देवी-देवताओं के पवित्र नामों का बेहद गलत तरीके से इस्तेमाल किया है. वकील का कहना है कि ये कॉमेडी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है. नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर कामरा ने इस पर तुरंत कदम नहीं उठाया, तो उनके खिलाफ आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये खबर तेजी से वायरल हो रही है.
अमिता सचदेवा की तरफ से भेजे गए इस कानूनी नोटिस में कुणाल कामरा से तीन बड़ी मांगें की गई हैं. सबसे पहले तो उन्हें विवादित बयान वाले वीडियो को इंटरनेट के सभी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने को कहा गया है. इसके साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर आकर बिना किसी शर्त के जनता से माफी मांगनी होगी. नोटिस में ये भी लिखा है कि उन्हें लिखित में भरोसा देना होगा कि वे आगे कभी भी हिंदू देवी-देवताओं के पवित्र नामों का इस तरह से बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाएंगे.
नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में हर नागरिक को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पूरा हक है. वकील ने कहा कि उन्हें या किसी और को सरकार के खिलाफ बोलने पर कोई एतराज नहीं है. लेकिन सस्ती मजाक-मस्ती, राजनीतिक फायदे या खबरों में बने रहने के लिए भगवान श्री राम और माता सीता के नामों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. किसी भी पब्लिक फिगर को कॉमेडी के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है.
कानूनी नोटिस के मुताबिक कुणाल कामरा का ये बयान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 299, 196 और 197 के तहत एक गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी कानून (Information Technology Law) की धाराएं भी इस मामले में लागू होती हैं. नोटिस में कॉमेडियन को इन सभी शर्तों को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया है. अगर वे इस समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठाते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा.
फिलहाल इस कानूनी नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है. एक तरफ लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की सलाह दे रहे हैं. कुणाल कामरा की तरफ से अभी तक इस पूरे विवाद या कानूनी नोटिस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स या बयान सामने नहीं आया है. अब देखना ये है कि वे इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और ये कानूनी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है, क्या वे माफी मांगते हैं या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है?