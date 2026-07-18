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‘सीता के पति से लेकर...’ कुणाल कामरा के बयान पर भड़कीं सुप्रीम कोर्ट के वकील, भेजा लीगल नोटिस; बोले- ‘ये कॉमेडी नहीं, आस्था का अपमान है...’

Kunal Kamra Legal Notice: मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक बयान पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील ने उनके खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलते हुए लीगल नोटिस थमा दिया है. अब कामरा को 48 घंटे के अंदर माफी मांगनी होगी, वरना मामला पुलिस तक पहुंच सकता है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 18, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:14 AM IST
‘सीता के पति से लेकर...’ कुणाल कामरा के बयान पर भड़कीं सुप्रीम कोर्ट के वकील, भेजा लीगल नोटिस; बोले- ‘ये कॉमेडी नहीं, आस्था का अपमान है...’
Image Credit: Kunal Kamra Legal NoticeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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