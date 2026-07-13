/समय रैना संग पैच-अप की अफवाहों पर कुशा कपिला का फूटा गुस्सा, बताया वायरल फोटो का सच; क्या इंडिया गॉट लेटेंट का बनेंगी हिस्सा?

India Got Latent Season 2: कुशा कपिला और समय रैना एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोनों की बॉन्डिंग को फैंस काफी पसंद करते थे. लेकिन साल 2024 में समय ने कुशा को लेकर आपत्तिजनक जोक कहा, जिसके बाद दोनों की दोस्ती खत्म हो गई. इसके बाद दोनों कभी नहीं मिले. लेकिन इन दिनों दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और इसकी वजह एक वायरल फोटो है.
दरअसल, कुशा कपिला और समय रैना की एक फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर कुशा का गुस्सा फूटा है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के बीच पैच-अप की अटकलें लगने लगी थीं. हालांकि, कुशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए साफ कर दिया कि यह तस्वीर असली नहीं है.
बता दें कि यह एआई से बनाई गई फोटो है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर इन अफवाहों का खंडन करते हुए साफ किया कि यह एआई की मदद से बनाई गई तस्वीर है. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने झूठी अफवाह फैलाने वाले पेजों के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की है. कुशा ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि समय रैना के साथ पार्टी तो बहुत दूर, अब वह किसी भी पार्टी में नहीं जाती हैं. उन्होंने पार्टी में जाना ही बंद कर दिया है.
मीम पेजों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, 'कितनी सीडिंग करोगे, मीम अकाउंट्स? रुक जाओ." उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या उन्हें अपने गुस्से को सही ठहराने के लिए उस बदनाम रोस्ट के दौरान उनके बारे में किए गए मजाक बताने होंगे. "क्या मुझे अपने गुस्से को सही ठहराने के लिए इस समय वे मजाक बताने होंगे? वापस केस हो जाएगा, भाई. आगे बढ़ो, भाई. मैंने किसी पार्टी में जाना ही बंद कर दिया है.'
कुशा ने उन बातों के बारे में भी बताया, जो उस विवाद से जुड़ी थीं, जो समय के आशीष सोलंकी के 'प्रिटी गुड रोस्ट शो' में पैनलिस्ट के तौर पर शामिल होने के बाद शुरू हुआ था. उन्होंने कहा कि 'कोई स्क्रिप्ट शेयर नहीं की गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया और पहले से कोई जोक शेयर नहीं किया गया.' साथ ही उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए हामी भरी थी, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है. रोस्ट पर अपनी पिछली आलोचना पर कायम रहते हुए कुशा ने लिखा, 'मेरे बारे में जो मजाक उड़ाए गए, वे बहुत बुरे थे और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि उन्हें सेंसर किया जाना चाहिए था.'
एक्ट्रेस ने इस एपिसोड से उन पर पड़े इमोशनल असर के बारे में भी बताया और कहा कि शो के बाद उन्होंने समय रैना और आशीष सोलंकी, दोनों को ब्लॉक कर दिया. उन्होंने लिखा, 'उस दिन मुझे जो शर्मिंदगी और मजाक का सामना करना पड़ा, उससे उबरने में मुझे बहुत समय और थेरेपी की जरूरत पड़ी. मेरी सच में यही इच्छा है कि मेरे साथ वह रोस्ट कभी न हुआ होता.'
कॉमेडियन के शो का हिस्सा बनने के बारे में कुशा कपिला ने कहा कि अब वह समय रैना की दोस्त नहीं हैं. दोनों की दोस्ती उसी दिन उस शो में खत्म हो गई थी. उन्होंने साफ किया कि वह कॉमेडियन के पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन का कभी हिस्सा नहीं बनेंगी. उन्होंने कहा कि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के बारे में बात न करने की कसम खाई है.