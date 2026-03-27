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Hindi Newsटीवीदर्शकों के लिए गुड न्यूज! नहीं बंद हो रहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक, जारी किया बयान

दर्शकों के लिए गुड न्यूज! नहीं बंद हो रहा 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2', मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक, जारी किया बयान

Smriti Irani का पॉपुलर टीवी शो Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 के बीते कुछ दिनों से ऑफ एयर होने की खबरें आ रही हैं. इन खबरों को लेकर अब मेकर्स ने बयान जारी किया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:01 PM IST
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क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Off Air Rumors: बीते कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि टीआरपी में नंबर 1 रहने वाला शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है.शो के बंद होने की खबरें जैसे ही आईं तो फैंस के बीच हड़कंप मच गया. ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस शो की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और शो की वजह से कई साल बाद स्मृति ईरानी का टीवी की दुनिया में कम बैक हुआ है. इन अफवाहों के जोर पकड़ते ही शो के मेकर्स ने शो के बंद होने की खबरों पर रिएक्ट किया है. 

मेकर्स ने दी सफाई
इन खबरों को लेकर अब स्टार प्लस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ये सारी अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद हैं. शो को बंद करने या किसी दूसरे शो से रिप्लेस करने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है. आधिकारिक ऐलान में कहा- 'हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सीजन 2 बंद होने जा रहा है और उसकी जगह ‘क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं’ लाया जाएगा. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सभी रिपोर्ट्स पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. हम ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सीजन 2 को बंद नहीं कर रहे हैं और अभी तक शो की कोई एंड डेट तय नहीं की गई है.'

 

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फैंस मिली राहत

मेकर्स की तरफ से जारी ये बयान फैंस के लिए निश्चित तौर पर राहत भरी सांस लेकर आया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस शो के उतार चढ़ाव और लगातार बढ़ती टीआरपी की वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शो लोगों का कितना फेवरेट बन गया है.‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ भारतीय टेलीविजन के सबसे आइकॉनिक शोज़ में से एक है. इसकी दमदार कहानी और यादगार किरदारों ने इसे दर्शकों के बीच अपार लोकप्रियता दिलाई है. इस सफाई के साथ अब दर्शक निश्चिंत हो सकते हैं कि शो आगे भी मनोरंजन करता रहेगा, और सभी अफवाहों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है. 

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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