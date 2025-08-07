'क्योंकि सास भी...' में आने वाला है महाट्विस्ट! शो में होगी नई विलेन की एंट्री, याद है तुलसी विरानी की वो 'खतरनाक बहू'

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Twist: भारतीय टेलीविजन की दुनिया से एक बड़े शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने पिछले महीने जबरदस्त वापसी की. ये शो स्टार प्लस पर शुरू हुआ और आते ही चैनल की रेटिंग्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. एकता कपूर और स्टार प्लस ने इस शो पर बड़ा दांव लगाया था और अब वो दांव सक्सेस होता दिख रहा है. दर्शकों में शो को लेकर फिर से वही उत्साह देखने को मिल रहा है जैसा पहले सीजन में था.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चैनल और एकता कपूर को पूरी उम्मीद थी कि ये शो फिर से लोगों का दिल जीत लेगा. भले ही समय बदल गया है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी आज भी इस शो में बनी हुई है, खासकर उन लोगों में जो आज भी शो के पहले सीजन को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हैं. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की वापसी ने ये साबित कर दिया है कि पुरानी कहानियां भी अगर सही तरीके से पेश की जाएं, तो वे फिर से हिट हो सकती हैं.

शो की हुई सबसे शानदार शुरुआत

29 जुलाई को जब शो शुरू हुआ, तब इसकी शुरुआत 2.5 टीवीआर रेटिंग के साथ हुई. ये रेटिंग हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों में सबसे ज्यादा थी. इसने कलर्स टीवी के शो ‘मन्नत’ और जी टीवी के ‘तुम से तुम तक’ को भी पीछे छोड़ दिया. ये रेटिंग पिछले 4 सालों में किसी भी शो की सबसे शानदार शुरुआत मानी जा रही है. स्टार प्लस की टीम इस सफलता से बेहद खुश है. सूत्रों के मुताबिक, अगर शो की रेटिंग 3 टीवीआर तक पहुंचती है, तो शो के ऐड्स की कीमतें और डील्स भी बढ़ाई जाएंगी.

दर्शकों को खूब पसंद आ रहा शो

अभी भी कई ब्रांड इस शो के ऐड्स स्लॉट के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं. इससे साफ है कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने एक बार फिर बाजार में अपनी पकड़ बना ली है और दर्शकों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल हो गया है. हाल ही में खबर आई थी कि पहले सीजन की निगेटिव किरदार निभाने वाली त्रिप्ती विरानी एक बार फिर शो में एंट्री करने वाली हैं. इस खबर ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. सूत्रों के मुताबिक त्रिप्ती के रोल को वापस लाने की कोई प्लानिंग नही है.

नहीं होगी 'त्रिप्ती विरानी' की एंट्री

मेकर्स फिलहाल सिर्फ कुछ पुराने किरदारों को वापस ला रहे हैं, जिनमें हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान शामिल हैं. जहां तक मुख्य किरदारों की बात है, इस बार भी स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय ही लीड रोल नजर आ रहे हैं. साहिल और गंगा जैसे किरदारों को इस बार की कहानी में जगह नहीं दी गई है, इसलिए त्रिप्ती के लौटने का कोई मतलब नहीं बनता. फिलहाल शो में भरपूर ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट चल रहे हैं जो दर्शकों को बांधे हुए हैं. देखते हैं ये शो आगे क्या नया रंग लाता है.