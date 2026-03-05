'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में क्यों दिखाई गई गुड टच-बैड टच की कहानी? लोग कर रहे मेकर्स की तारीफ, एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी

KSBKBT 2: स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को इन दिनों दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. सीरियल में आए दिन दर्शकों को नए-नए ट्विस्ट और दिलचस्प कहानी देखने को मिल रही है. टीआरपी लिस्ट में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने 'अनुपमा' को काफी तगड़ी टक्कर देते हुए नंबर वन की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है. बीते कई हफ्तों से यह सीरियल नंबर वन पर बना हुआ है. हाल ही में इस शो की कहानी में गुड और बैड टच की स्टोरी लाइन को दिखाया गया, जिसे देखने के बाद हर कोई इंप्रेस हो गया. इस पर अब खुद प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बताया है कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण सीख टीवी स्क्रीन पर क्यों दिखाई.

शो में दिखाई गुड टच-बैड टच की कहानी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि परी की बेटी गरिमा का किडनैप हो जाता है. इस घटना के बाद तुलसी, गरिमा को गुड और बैड टच के बारे में बताती है. तुलसी परी को भी समझाती है कि बच्चों को बुरी चीजों के बारे में बताना कितना जरूरी है. इस सीन को देखने के बाद दर्शक काफी इमोशनल हो गए और सोशल मीडिया पर मेकर्स की जमकर तारीफ करने लगे. ऐसे में प्रोड्यूसर एकता कपूर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर उन्होंने इस ट्रैक को अपनी स्टोरीलाइन में क्यों शामिल किया.

दर्शकों को विरानी परिवार पर काफी भरोसा

प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बताया कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के जरिए उन्हें यह एहसास हुआ कि दर्शकों ने विरानी परिवार पर बहुत भरोसा किया है. ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम असली और जरूरी मुद्दों को भी सामने लाएं. 'अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श' के इर्द-गिर्द गरिमा का ट्रैक लाना केवल कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश थी, जो लंबे समय से समाज में बनी हुई है. एकता कपूर ने आगे बताया कि जब तुलसी विरानी देशभर के घरों में शारीरिक सीमाओं के बारे में बात करती हैं, तो इससे माता-पिता को भी अपने घरों में इस विषय पर बातचीत शुरू करने की हिम्मत मिलती है.