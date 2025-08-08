टीआरपी में स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' हुआ हिट, अब एकता कपूर कर रही तीसरे सीजन की तैयारी? मिहिर ने किया खुलासा

Amar Upadhyay Breaks Silence On Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 3 Planning: टीवी पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो ने इतिहास रच दिया था और अब 'क्योंकि सास भी बहू थी 2' ने भी धूम मचाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में भी स्मृति ईरानी स्टारर शो ने पहले नंबर पर कब्जा कर लिया है और लॉन्च के वीक में ही इस शो को काफी अच्छी रेटिंग मिली है. टीआरपी लिस्ट में इस शो ने रुपाली गांगुली फेम एक्ट्रेस 'अनुपमा' को भी धूल चटा दी है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सीजन 2 के बाद एकता कपूर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का तीसरा सीजन भी लेकर आएंगी. इसको लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू 2' को प्यार देने के लिए शुक्रिया

दरअसल, टेली टॉक ने इस मामले में अमर उपाध्याय से सवाल किया. जिसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी के तीसरे सीजन को लेकर सीरियल में मिहिर वीरानी उर्फ अमर उपाध्याय ने खुलकर बात की. मिहिर विरानी ने खुलकर बात की और बताया कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को एक बार फिर प्यार देने और इसे दर्शकों की संख्या के लिहाज से सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया. कृपया इसे अपना प्यार देते रहें. यह एक बहुत ही सीमित सीरीज है.'

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तीसरे सीजन पर तोड़ी चुप्पी

उन्होंने आगे कहा कि 'हमें नहीं पता कि इसका तीसरा सीजन आएगा या नहीं और कब आएगा. इसलिए सीजन 2 को ढेर सारा प्यार दें, इसे जरूर देखें. यह एक वेब सीरीज की तरह है जो कुछ महीनों तक चलेगी और आपका मनोरंजन करेगी. तो कृपया मेरे, स्मृति और बाकी कलाकारों के साथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 जरूर देखें. बहुत-बहुत धन्यवाद. शुभकामनाएं!'

'स्मृति ईरानी संग दोस्ती आज भी वैसी'

इसी के साथ शो के मिहिर विरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि यह बहुत उत्साहजनक रहा है क्योंकि उन्हें कमाई को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि वह वापसी के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि यह एक सीमित श्रृंखला है और इसका भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी संग दोस्ती आज भी उनकी वैसी ही है, जैसी सालों पहले हुआ करती थी.