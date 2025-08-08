टीआरपी में स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' हुआ हिट, अब एकता कपूर कर रही तीसरे सीजन की तैयारी? मिहिर ने किया खुलासा
Advertisement
trendingNow12872552
Hindi Newsटीवी

टीआरपी में स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' हुआ हिट, अब एकता कपूर कर रही तीसरे सीजन की तैयारी? मिहिर ने किया खुलासा

Amar Upadhyay Breaks Silence On Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Season 3 Planning: टीवी का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को दर्शकों से काफी अच्छा प्यार मिल रहा है. इसी बीच 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तीसरे सीजन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं, जिस पर मिहिर विरानी ने हाल ही में खुलासा किया.  

 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 08, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

Amar Upadhyay Breaks Silence On Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 3 Planning: टीवी पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो ने इतिहास रच दिया था और अब 'क्योंकि सास भी बहू थी 2' ने भी धूम मचाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में भी स्मृति ईरानी स्टारर शो ने पहले नंबर पर कब्जा कर लिया है और लॉन्च के वीक में ही इस शो को काफी अच्छी रेटिंग मिली है. टीआरपी लिस्ट में इस शो ने रुपाली गांगुली फेम एक्ट्रेस 'अनुपमा' को भी धूल चटा दी है. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के सीजन 2 के बाद एकता कपूर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का तीसरा सीजन भी लेकर आएंगी. इसको लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है.  

'क्योंकि सास भी कभी बहू 2' को प्यार देने के लिए शुक्रिया
दरअसल, टेली टॉक ने इस मामले में अमर उपाध्याय से सवाल किया. जिसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी के तीसरे सीजन को लेकर सीरियल में मिहिर वीरानी उर्फ अमर उपाध्याय ने खुलकर बात की. मिहिर विरानी ने खुलकर बात की और बताया कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को एक बार फिर प्यार देने और इसे दर्शकों की संख्या के लिहाज से सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया. कृपया इसे अपना प्यार देते रहें. यह एक बहुत ही सीमित सीरीज है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तीसरे सीजन पर तोड़ी चुप्पी 
उन्होंने आगे कहा कि 'हमें नहीं पता कि इसका तीसरा सीजन आएगा या नहीं और कब आएगा. इसलिए सीजन 2 को ढेर सारा प्यार दें, इसे जरूर देखें. यह एक वेब सीरीज की तरह है जो कुछ महीनों तक चलेगी और आपका मनोरंजन करेगी. तो कृपया मेरे, स्मृति और बाकी कलाकारों के साथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 जरूर देखें. बहुत-बहुत धन्यवाद. शुभकामनाएं!'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'स्मृति ईरानी संग दोस्ती आज भी वैसी'
इसी के साथ शो के मिहिर विरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि यह बहुत उत्साहजनक रहा है क्योंकि उन्हें कमाई को लेकर कोई उम्मीद नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि वह वापसी के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि यह एक सीमित श्रृंखला है और इसका भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी संग दोस्ती आज भी उनकी वैसी ही है, जैसी सालों पहले हुआ करती थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

kyunki saas bhi kabhi bahu thi 2Amar UpadhyayEkta KapoorSmriti Irani

Trending news

रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
Shashi Tharoor
अचानक शशि थरूर ने उठाया ऐसा कदम, कांग्रेस हो गई गदगद; राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
Supreme Court
बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए SC बनाएगा कमेटी, UP सरकार के अध्यादेश पर रोक
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
kulgaon news
आतंक पर सबसे लंबा वार: 8वें दिन भी जारी ऑपरेशन.. घेराबंदी के बीच दहशत में आतंकी
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
;