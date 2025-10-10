Advertisement
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, इस कुख्यात गैंग ने ली जिम्मेदारी

Actor Gets Life Threats: टीवी के फेमस शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक्टर और उनकी पत्नी को गाजियाबाद में शूटिंग के दौरान रवि पुजारी गैंग के सदस्य ने जान से मारने की धमकी दी. उन्होंने पुलिस में शिकायत की और सुरक्षा की मांग की. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:48 AM IST
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी

Mukesh Bharti Gets Life Threats: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर मुकेश भारती ने एकता कपूर के सुपरहिट शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में अहम किरदार निभाया था. इस शो से उन्हें घर-घर में पहचान मिली. हाल ही में मुकेश और उनकी पत्नी, फिल्म निर्माता मंजू मुकेश भारती, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें किसी अनजान शख्स से जान से मारने की धमकी मिली. 

उस शख्स ने खुद को कुख्यात रवि पुजारी गैंग का सदस्य बताया. मुकेश और उनकी पत्नी ने तुरंत इस मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ से की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. ये गैंग पहले भी कई बॉलीवुड स्टार्स को धमकियां दे चुका है. एक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को सोशल मीडिया और फोन के जरिए धमकी दी गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mukesh J Bharti (@mukeshjbharti)

एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी

धमकी में उनकी जान को खतरा बताया गया. मुकेश भारती ने अपनी शिकायत में कहा कि वे पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं. उन्होंने ‘मौसम इकरार के दो पल’, ‘प्यार के दो पल’ और ‘प्यार में थोड़ा ट्विस्ट’ जैसी फिल्में इसी राज्य में बनाई हैं. एक्टर ने बताया कि वे भविष्य में भी दो नई फिल्मों की शूटिंग गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में करना चाहते हैं. यही वजह थी कि धमकियां मिलने के बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की.

एक्टर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

साथ ही एक्टर मुकेश भारती ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी शेयर की की कि नंदग्राम थाना क्षेत्र का एक शख्स उन्हें फोन करके धमकी दे रहा है. धमकी में कहा गया कि अगर उन्होंने गाजियाबाद में शूटिंग की तो उनकी जान को खतरा होगा. रवि पुजारी गैंग के सदस्य ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी धमकी भरे संदेश भेजे हैं. धमकी में उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे को अपहरण करने की बात भी कही गई. पुलिस आयुक्त ने एक्टर और उनके परिवार को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है. 

आरोपी के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी. मुकेश और उनकी पत्नी ने भी पुलिस के त्वरित कदमों की सराहना की. अब दोनों अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स को बिना किसी डर के पूरा करना चाहते हैं. इस घटना ने इंडस्ट्री और आम लोगों को भी यह याद दिलाया है कि सुरक्षा के मामले में सतर्क रहना कितना जरूरी है. बता दें, मुकेश भारती टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हैं. 

